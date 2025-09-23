Topo

Governo de Portugal confunde bandeira palestina com a do Sudão

Em publicação já excluída, governo de Portugal confunde bandeira palestina com a do Sudão Imagem: Reprodução/Redes sociais
Lucas Almeida
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 14h06Atualizada em 23/09/2025 14h06

O governo de Portugal confundiu as bandeiras do Sudão e da Palestina ao anunciar o reconhecimento do Estado palestino, no último domingo (21).

O que aconteceu

Confusão ocorreu em publicação nas redes sociais. O post, feito pelo perfil da República Portuguesa no Instagram, mostra a bandeira de Portugal ao lado da sudanesa. A publicação, no entanto, falava sobre o reconhecimento do Estado palestino.

As bandeiras são parecidas. Ambas utilizam as cores pan-árabes — preto, branco, verde e vermelho — que simbolizam a identidade e a unidade dos povos árabes. No entanto, diferem na disposição: a do Sudão tem faixas horizontais em vermelho, branco e preto, acompanhadas de um triângulo verde à esquerda, enquanto a da Palestina apresenta faixas horizontais em preto, branco e verde, com um triângulo vermelho no lado esquerdo.

A publicação foi excluída. Após notar o erro, o perfil do poder Executivo português retirou o post e fez uma nova publicação com a bandeira correta, em parceria com a conta do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal (veja abaixo).

Portugal reconhece Estado palestino

O reconhecimento foi anunciado por Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. "O reconhecimento do Estado da Palestina é, portanto, o cumprimento de uma política fundamental, coerente e amplamente consensual", declarou Rangel a jornalistas em Nova York no domingo, antes da Assembleia Geral da ONU.

Portugal defende a solução de dois Estados como o único caminho para uma paz justa e duradoura, que promova a convivência e as relações pacíficas entre Israel e Palestina. Paulo Rangel

