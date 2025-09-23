Topo

Notícias

Governo brasileiro confirma possibilidade de conversa entre Lula e Trump na próxima semana

23/09/2025 12h54

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro confirmou a possibilidade de uma conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima semana.

Não há ainda nenhum acerto sobre quando e como será essa conversa.

De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, os dois presidentes se cruzaram na saída da plenária das Nações Unidas, após Lula discursar na Assembleia-Geral da ONU, trocaram cumprimentos e concordaram em conversar.

Em seu discurso na Assembleia, Trump disse que havia se encontrado com Lula, que ambos haviam concordado em se reunir na próxima semana e que tiveram uma "química excelente".

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

