Topo

Notícias

Gavi passa por cirurgia no joelho e vai desfalcar Barcelona por até 5 meses

23/09/2025 17h16

O meio-campista Gavi, do Barcelona, ficará afastado por um período de quatro a cinco meses após passar por uma cirurgia no joelho direito, anunciou o clube catalão nesta terça-feira (23). 

O jogador espanhol "foi submetido a uma artroscopia para reparar a lesão no menisco interno. Suturas foram realizadas para preservar o menisco", informou o Barça em um comunicado. 

"O tempo de recuperação é estimado em cerca de 4 a 5 meses", acrescentou. 

Em novembro de 2023, o jogador passou por uma cirurgia para tratar uma ruptura completa do ligamento cruzado e uma lesão associada no menisco externo do mesmo joelho. A lesão o manteve fora de campo por quase um ano. 

Mas, desta vez, Gavi sofre de uma lesão no menisco interno, uma parte que não havia sido afetada naquela ocasião. 

O meio-campista de 21 anos sentiu um desconforto no dia 29 de agosto durante um treino do time 'blaugrana', que busca repetir a tríplice coroa nacional e conquistar o título da Liga dos Campeões nesta temporada.

rsc/jvb/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Milan vence Lecce (3-0) e avança às oitavas da Copa da Itália

Greta Thunberg diz que reconhecimento do Estado palestino deve ser acompanhado de ação real

Mulher que se arrependeu consegue mudar nome da filha após ir à Justiça

Primeira missão tripulada do programa Artemis ao redor da Lua está programada para abril

Homem é considerado culpado de tentativa de assassinato em plano para matar Trump no clube de golfe da Flórida

Justiça censura texto que mostra político reclamando de propina parcelada

Incêndio em igreja do Canadá foi acidental; não há relação com 'islâmicos'

Jimmy Kimmel volta ao ar nos EUA, mas enfrenta boicote parcial

Zelensky exalta 'grande mudança' em postura de Trump sobre Ucrânia

Nenhuma empresa afetada pelas tarifas dos EUA ficará para trás, diz Mercadante

CTC identifica fungo causador da murcha da cana