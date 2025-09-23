Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,91%
Pontos: 146.424,94
Máxima de +1,43% : 147.178 pontos
Mínima estável: 145.107 pontos
Volume: R$ 20,55 bilhões
Variação em 2025: 21,73%
Variação no mês: 3,54%
Dow Jones: -0,19%
Pontos: 46.292,78
Nasdaq: -0,95%
Pontos: 22.573,47
Ibovespa Futuro: +0,95%
Pontos: 147.625
Máxima (pontos): 148.365
Mínima (pontos): 146.045
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,05
Variação: +1,59%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,95
Variação: +1,85%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,91
Variação: +0,96%
Ambev ON
Preço: R$ 12,50
Variação: +1,13%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,94
Variação: +2,64%
Vale ON
Preço: R$ 57,73
Variação: -0,47%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,44
Variação: +1,24%
Global 40
Cotação: 730,466 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2786
Venda: R$ 5,2791
Variação: -1,11%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,43
Venda: R$ 5,53
Variação: -0,9%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3057
Venda: R$ 5,3063
Variação: -0,74%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4000
Venda: R$ 5,4960
Variação: -0,54%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,2860
Variação: -1,1%
- Euro
Compra: US$ 1,1807 (às 18h31)
Venda: US$ 1,1813 (às 18h31)
Variação: +0,12%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2380
Venda: R$ 6,2390
Variação: -0,95%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4100
Venda: R$ 6,4970
Variação: +0,08%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3815,70 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,08%