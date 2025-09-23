Faz bem para a circulação e imunidade: benefícios do chá de casca de cebola

O chá de casca de cebola é bastante utilizado na medicina popular. A casca do vegetal concentra compostos bioativos, como flavonoides e ácidos fenólicos, entre eles a quercetina e seus derivados. Essas substâncias estão associadas a propriedades antioxidantes e também a efeitos anti-inflamatórios.

A seguir, veja os possíveis benefícios da bebida e se há contraindicações.

1. É fonte de antioxidantes

As cascas da cebola contêm flavonoides, substâncias que protegem as células contra os danos causados pelos radicais livres. Por isso, pode contribuir para retardar o envelhecimento celular e manter o organismo funcionando adequadamente. Também pode prevenir o surgimento de doenças crônicas.

2. Reforça a imunidade

O chá é tradicionalmente utilizado para fortalecer as defesas do corpo. Compostos como flavonoides (principalmente quercetina), vitaminas, minerais e fenóis presentes na casca ajudam a modular a resposta do sistema imunológico.

3. Reduz inflamações

A casca da cebola reúne compostos que podem contribuir para a redução de processos inflamatórios no organismo, o que ajuda no alívio de desconfortos leves, como dores musculares. Entre eles estão os flavonoides, que atuam modulando vias relacionadas à inflamação.

4. Contribui para a saúde cardiovascular

O chá de casca de cebola é um aliado da saúde cardiovascular, ajudando a manter a pressão arterial estável, a melhorar a circulação e a equilibrar os níveis de colesterol. Os polifenóis presentes na casca têm ação antioxidante e anti-inflamatória, o que contribui para a proteção dos vasos sanguíneos.

5. Alivia sintomas respiratórios

A bebida é usada tradicionalmente para reduzir a congestão e desconfortos leves de gripes ou resfriados. O vapor e os compostos presentes na bebida podem trazer uma sensação de alívio temporário.

6. Faz bem para a pele

Por ser rico em antioxidantes, o chá pode proteger a pele contra danos causados por radicais livres. Por isso, contribui para a manutenção de uma aparência mais saudável e para a prevenção do envelhecimento precoce.

Quantidade recomendada

No início, o ideal é tomar uma xícara (cerca de 240 ml) em dias alternados ou algumas vezes por semana, para avaliar a tolerância. Se não houver desconforto, a quantidade pode ser ajustada para uma a duas xícaras por dia (240 a 480 ml), de preferência divididas em duas doses, sempre observando a resposta do organismo.

Contraindicações

O consumo do chá de casca de cebola não é recomendado para todos. Pessoas com alergia à cebola devem evitar a bebida. Também é importante ter cautela no caso de uso contínuo de medicamentos, já que a ingestão elevada de flavonoides pode interferir na metabolização de alguns fármacos, como os anticoagulantes.

Indivíduos com gastrite, refluxo, úlceras ou maior sensibilidade gastrointestinal podem ter os sintomas agravados por conta da presença de compostos fenólicos.

Além disso, há o risco de contaminação quando a casca não é higienizada adequadamente, pois pode conter resíduos de agrotóxicos, poeira ou outras impurezas. Por isso, a recomendação é priorizar cascas de origem confiável, preferencialmente de cultivo orgânico e bem lavadas antes do preparo.

Como preparar?

O preparo do chá de casca de cebola começa com a higienização adequada para reduzir resíduos de pesticidas. Depois de lavadas e secas, basta aquecer a água até quase ferver e acrescentar a casca picada.

A proporção indicada é de uma a duas colheres de sopa para cada xícara de 240ml, mas essa medida pode ser ajustada conforme a preferência de sabor. A infusão pode durar de cinco a dez minutos, resultando em uma bebida mais leve, ou até quinze minutos, para se extrair uma maior quantidade de compostos, embora o sabor fique mais amargo. Por fim, é só coar e consumir ainda morno.

Fonte: Fabiano Robert, nutrólogo e docente da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).