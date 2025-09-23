Incêndio em igreja do Canadá foi acidental; não há relação com 'islâmicos'

É falso que extremistas islâmicos tenham incendiado uma igreja histórica na cidade de Montréal, no Canadá, ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

De acordo com as investigações feitas pelas autoridades locais, o incêndio foi acidental e não teve qualquer relação com grupos islâmicos. Além disso, a igreja retratada no vídeo compartilhado pelas peças enganosas está localizada em Trois-Rivières, município situado a cerca de 140 km de Montréal.

O que está circulando

Incêndio em igreja no Canadá foi acidental e não teve relação com grupos islâmicos Imagem: Arte/UOL Confere sobre reprodução/Instagram

Vídeo mostra incêndio de grandes proporções em uma igreja. As imagens são compartilhadas com a seguinte legenda: "Igreja é queimada por islâmicos no Canadá". Algumas publicações afirmam que se trata da Basílica de Notre-Dame, na cidade de Montréal.

Por que é falso

Polícia concluiu que incêndio foi acidental e tem relação com reforma. Uma busca reversa permitiu chegar ao vídeo original, publicado em outubro de 2024. As imagens são do incêndio que atingiu a igreja de Notre-Dame des Sept Allégresses (aqui e abaixo). Uma pesquisa no Google com termos em francês a partir destas informações (aqui) mostra que as autoridades locais descartaram a hipótese de que o incêndio teria sido criminoso. De acordo com o inquérito, "a causa provável foi de natureza acidental em consequência dos trabalhos de reforma do teto" da igreja (aqui, em francês).

ANOTHER CATHOLIC CHURCH ON FIRE



Notre-Dame des Sept Allégresses Church in Quebec, Canada, has been damaged by a massive fire. pic.twitter.com/mT2QOjEVoQ -- CatholicVote (@CatholicVote) October 4, 2024

Igreja não fica em Montréal. Uma busca no Google Maps (aqui e abaixo) revela que a igreja de Notre-Dame des Sept Allégresses fica na cidade de Trois-Rivières, a aproximadamente 140 km de Montréal (aqui e abaixo). As imagens foram feitas a partir do estacionamento de uma das unidades da rede de supermercados Super C, localizada em frente à igreja.

Cidades de Montréal e Trois-Rivières ficam a cerca de 140 km de distância Imagem: Reprodução

Templo havia sido vendido. Segundo o Ministério da Cultura e das Comunicações, que registra o patrimônio cultural da província de Québec, a igreja foi construída em 1911 e tinha capacidade para receber 900 fiéis. O local estava fechado desde 2018 devido a uma infiltração e, dois anos depois, foi vendido para uma construtora (aqui, em francês).

Agências de checagem desmentiram postagens falsas sobre incêndio. Sites internacionais negaram que o incêndio na igreja de Notre-Dame des Sept Allégresses tivesse relação com imigração (aqui, em francês) ou o Estado Islâmico (aqui, em inglês), ou ainda que fosse algo recente (aqui, em francês).

Canadá viveu onda de ataques a igrejas. Entre 2021 e 2023, houve pelo menos 33 incêndios em igrejas canadenses, sendo apenas dois causados por fatores naturais (aqui, em inglês). Os ataques começaram a partir de 2021, quando pesquisas arqueológicas descobriram 215 túmulos anônimos de crianças indígenas em uma escola católica na província da Colúmbia Britânica e de outras 751 pessoas em uma antiga escola residencial católica na província de Saskatchewan. Em 2022, o papa Francisco pediu desculpas aos povos indígenas do Canadá pelos abusos cometidos pela Igreja Católica.

Este conteúdo também foi checado pela AFP.

