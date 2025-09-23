Ao menos 8 dos 11 ministros do STF são concursados, e não apenas Fux

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que Luiz Fux seria o único ministro concursado entre os onze que compõem o Supremo Tribunal Federal.

Ao longo de suas carreiras profissionais no Judiciário, pelo menos oito magistrados do STF exerceram cargos nos quais era necessária a aprovação em um concurso público. Fux é um deles.

A Constituição não exige que um ministro do STF seja um juiz de carreira ou um profissional concursado, ao contrário do que afirmam as peças desinformativas.

O que está circulando

Pelo menos oito ministros do STF são concursados; Fux é um deles Imagem: Arte/UOL Confere sobre reprodução/Facebook

As postagens compartilham uma foto do ministro Luiz Fux com a seguinte legenda: "Fux é o único juiz de carreira concursado".

Por que é falso

Pelo menos oito ministros do STF são concursados. Em uma consulta ao site do Supremo (aqui), é possível verificar o currículo de todos os onze ministros da corte. Oito deles foram aprovados em concursos públicos para cargos no Judiciário:

Luiz Fux (aqui): foi juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, trabalhou na Justiça Eleitoral e foi desembargador no mesmo estado.

Flávio Dino (aqui): atuou como juiz federal no Maranhão antes de se eleger como deputado federal e governador e exercer o cargo de ministro da Justiça no terceiro mandato de Lula.

Gilmar Mendes (aqui): exerceu os cargos de juiz federal, assessor legislativo do Senado e procurador da República. Posteriormente, preferiu seguir carreira no Ministério Público Federal.

Cármen Lúcia (aqui): foi procuradora do estado de Minas Gerais.

Luís Roberto Barroso (aqui): o atual presidente do STF trabalhou como procurador do estado do Rio de Janeiro.

Alexandre de Moraes (aqui): trabalhou no Ministério Público de São Paulo, onde exerceu o cargo de promotor de Justiça.

Edson Fachin (aqui): atuou como procurador do estado do Paraná.

André Mendonça (aqui): trabalhou como advogado da Petrobras e foi procurador-geral da AGU (Advocacia-Geral da União).

Três ministros não são concursados. Ainda segundo o site do STF, não há registros de que Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Kassio Nunes Marques tenham sido aprovados em concursos públicos.

Dias Toffoli (aqui): foi advogado-geral da União, cargo para o qual foi designado em 2007 pelo então presidente Lula (PT).

Cristiano Zanin (aqui): tem atuação de mais de 20 anos como advogado.

Kassio Nunes Marques (aqui): atuou como desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª região, tendo assumido o cargo por meio do "quinto constitucional", regra que garante 20% das vagas em tribunas regionais federais a membros do Ministério Público e advogados.

Constituição não prevê que ministros do STF sejam concursados. O artigo 101 da Constituição (aqui) determina e especifica os critérios para a composição da Suprema Corte. Os magistrados devem ter "mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada". Eles são "nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal". Não há qualquer exigência de que eles tenham sido aprovados em um concurso público (aqui).

Fux votou pela absolvição de Bolsonaro. O magistrado foi o único dos ministros da Primeira Turma do STF que absolveu Jair Bolsonaro no julgamento do "núcleo crucial" da trama golpista. Por 4 votos a 1, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Viralização. Um post no Facebook tem 83 mil curtidas, 11 mil comentários e 10 mil compartilhamentos.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão e pela Reuters.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news