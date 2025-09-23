Topo

Exportadores dos EUA reportam vendas de 122,9 mil t de milho ao Mexico

23/09/2025

São Paulo, 23 - Exportadores privados reportaram vendas de 122.947 toneladas de milho para o México, com 100.593 toneladas para entrega em 2025/26 e 22.354 toneladas para 2026/27, informou nesta terça-feira, 23, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.

