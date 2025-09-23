Topo

Relator apresenta parecer contra PEC da Blindagem: 'Protege autor de crime'

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 45,9 milhões; confira dezenas

Catar diz na ONU que continuará esforços para conseguir trégua em Gaza

Atriz Claudia Cardinale morre aos 87 anos

Morre Claudia Cardinale, musa do cinema italiano

'Copan de BH': síndica ré por danos ao prédio deixa cargo após 40 anos

Macron desafia Trump a acabar com guerra em Gaza se quiser Nobel da Paz

Carga de 30 pernas humanas para fins educacionais está presa há um ano em aeroporto no Chile

Claudia Cardinale, a bela tunisiana que se tornou ícone do cinema

Ex-detento é perseguido e morto a tiros após sair de audiência em MG

Defensoria busca reparação para pessoas com HIV expostas na Bahia