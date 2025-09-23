Topo

EUA declara gangue Barrio 18 'organização terrorista estrangeira'

23/09/2025 16h53

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (23) a designação da gangue Barrio 18, presente em vários países da América Central, como uma organização terrorista estrangeira, o que permite ao governo ampliar as medidas de repressão.

"A Barrio 18 é uma das maiores gangues do nosso hemisfério e tem realizado ataques contra forças de segurança, funcionários públicos e civis em El Salvador, Guatemala e Honduras", detalhou o Departamento de Estado em nota.

"Os Estados Unidos continuarão protegendo nossa nação ao evitarem que drogas ilícitas cheguem às nossas ruas e ao desmantelarem as fontes de renda que financiam a atividade violenta e criminosa de gangues e cartéis de drogas", acrescentou.

A designação como organização terrorista é uma ferramenta para que os Estados Unidos possam operar com mais margem de repressão fora do país, de acordo com suas próprias leis.

Em fevereiro, Washington nomeou seis cartéis mexicanos, o grupo venezuelano Tren de Aragua e a gangue Mara Salvatrucha (MS-13) como organizações terroristas.

Assim como a MS-13, a Barrio 18 se dedica a extorquir comerciantes e empresários do transporte de passageiros na Guatemala e em Honduras. 

Tal como a Mara Salvatrucha, a Barrio 18 foi fundada em Los Angeles por hispânicos. Quando foram deportados à América Central, esses latinos levaram as gangues para El Salvador, Honduras e Guatemala, transformando esses países nos mais violentos do mundo.

A designação de "terrorista" foi invocada por Washington para justificar os ataques com mísseis contra barcos que supostamente transportam drogas no Caribe, na costa venezuelana e países vizinhos.

Nesses ataques, cuja legalidade é questionada por especialistas militares nos Estados Unidos, pelo menos 14 pessoas morreram.

