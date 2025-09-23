Topo

Notícias

Especialistas da ONU denunciam que Nicarágua estende repressão além de suas fronteiras

23/09/2025 13h23

Um grupo de especialistas da ONU denunciou, nesta terça-feira (23), que o governo da Nicarágua estendeu sua repressão aos críticos dos copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo para além das fronteiras do país.

Ortega, um ex-guerrilheiro de 79 anos, no poder desde 2007, e Murillo, de 74, aumentaram o controle contra os opositores após os protestos de 2018 que deixaram mais de 300 mortos, segundo a ONU, e considerados por Manágua como uma tentativa de golpe de Estado patrocinada por Washington.

Em um relatório divulgado em Genebra e no Panamá, os especialistas disseram que o governo de Manágua "tem perseguido milhares de nicaraguenses no exterior", muitos dos quais fugiram do país após a sangrenta repressão às manifestações de 2018.

"O Governo da Nicarágua está estendendo sua repressão contra pessoas percebidas como opositoras para além de suas próprias fronteiras [...] como parte de uma campanha cada vez mais intensa para silenciar os críticos no exílio", indicou o grupo em um relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra.

Os especialistas documentaram denúncias de agressões contra nicaraguenses exilados, incluindo o assassinato do major reformado Roberto Samcam na Costa Rica em junho. O militar, de 66 anos, era um forte crítico do casal acusado de instaurar uma "ditadura familiar" na Nicarágua. 

"Os danos sofridos pelos nicaraguenses exilados não são resultado de um fato isolado", alertou o presidente do grupo, Jan-Michael Simon, citado em um comunicado. 

"Toda a sua vida é desmantelada sistematicamente, começando pelo desenraizamento e pela erosão de sua identidade legal, o que leva ao colapso econômico, ao isolamento social e à vigilância onipresente", acrescentou. 

Centenas de milhares de nicaraguenses estão no exílio, principalmente em Costa Rica, Estados Unidos e Espanha. 

"Estendeu-se um clima de medo entre a diáspora nicaraguense, já que nenhum lugar no mundo parece seguro para os nicaraguenses que se opõem a Daniel Ortega e Rosario Murillo", afirmou Reed Brody, um especialista do grupo. 

"Uma mão invisível persegue os exilados onde quer que vão", acrescentou.

A Nicarágua renunciou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em 28 de fevereiro, em rejeição a um relatório do grupo de especialistas que acusou o governo de ter uma "máquina de repressão".

fj/dga/yr/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Especialistas da ONU denunciam que Nicarágua estende repressão além de suas fronteiras

Anvisa suspende produtos de creatina, whey, cúrcuma e chá verde; veja quais

Comboio de Trump bloqueia Macron em uma rua em Nova York

Confira a checagem do discurso de Lula na ONU

Teleprompter falha em discurso de Trump na ONU: 'Quem opera está em apuros'

A China já tem uma IA capaz de rastrear todos os submarinos?

Sanções dos EUA contra mulher de Alexandre de Moraes repercutem na imprensa internacional

Governo brasileiro confirma possibilidade de conversa entre Lula e Trump na próxima semana

Djokovic disputará o Masters 1000 de Xangai no início de outubro

Argentina estende isenção de retenciones para carnes bovina e de aves até 31/10

Moraes dá 15 dias para Eduardo e Figueiredo responderem sobre denúncia