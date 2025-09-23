Enel SP diz que 95% dos clientes afetados por temporal tiveram luz religada

A Enel SP restabeleceu o fornecimento de energia para 95% dos consumidores afetados pelas fortes chuvas e ventos ocorridos ontem, 22.

Segundo a companhia, as equipes de campo seguem trabalhando para atender aproximadamente 30 mil clientes que ainda sofrem com o impacto. "O total de afetados, no momento, representa 0,94% dos clientes da área de concessão da companhia", disse a Enel, em nota.

A distribuidora também disse que para agilizar o atendimento às ocorrências, reforçou antecipadamente as equipes em campo e chegou a mobilizar mais de 1,3 mil equipes ao longo do dia.