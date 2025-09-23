Sanches: Equipes queriam aperto de mão, mas Trump foi pro abraço com Lula

O breve cumprimento entre Lula e Donald Trump nos bastidores da Assembleia Geral da ONU marcou um momento inesperado nas relações Brasil-EUA. Segundo Mariana Sanches, colunista do UOL, até assessores do presidente norte-americano se surpreenderam com a suposta reunião que deve ocorrer entre os líderes.

A gente viu um discurso enorme de Trump, muito desconforto ali na plenária da Assembleia Geral. Tinha um grande incômodo em vários momentos, mas um dos momentos positivos em que houve um pouco de aplauso, inclusive, foi quando o Trump citou aí esse encontro com o Lula, que a gente adiantou. Mariana Sanches

Mariana destaca que, nos bastidores, o encontro entre os líderes foi preparado com cautela e surpreendeu até assessores próximos de Trump, que consideram o ex-presidente imprevisível.

Aliás, um pouco antes do próprio presidente Trump confirmar, a gente já contava que esse encontro tinha acontecido. Parecia cada vez mais provável. Desde a véspera os dois lados estavam tentando garantir esse aperto de mãos. E, aliás, as fontes brasileiras me falaram de mão, mas o Trump já foi pro abraço. Foi um abraço, 39 segundos, e 'eu gosto dele', 'não negocio com gente que não é meu amigo'. Enfim, para alguém que estava há três meses fazendo o que o presidente Lula chamou de um maior ataque à democracia brasileira em 40 anos, a virada foi impressionante. Mariana Sanches

Eu conversei com algumas fontes do departamento do Trump. E eles se disseram surpresos, disseram que realmente não esperavam essa virada, o que só mostra que o Trump é imprevisível mesmo, até para os seus auxiliares. Ninguém nunca sabe o que pode vir daí. Agora, eles davam aí a possibilidade de um encontro, uma conversa bilateral. O Lula se mostrou disposto a fazer na semana que vem, foi uma sugestão do Trump. E agora a gente vai acompanhar se isso de fato vai acontecer. Foi a primeira vez, portanto, que os dois líderes se cumprimentaram, se falaram ali brevemente. Isso certamente vai ter repercussões. Mariana Sanches

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: