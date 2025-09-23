Topo

Notícias

Embraer vende A-29 Super Tucano para norte-americana SNC

23/09/2025 08h49

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer anunciou nesta terça-feira acordo para vender uma aeronave A-29 Super Tucano para a norte-americana SNC, que atua no setor aeroespacial e de segurança nacional.

O anúncio ocorreu durante a Conferência Air, Space & Cyber da Air & Space Forces Association (AFA), segundo a fabricante brasileira, acrescentando que a venda antecede uma encomenda que será feita por meio do programa do governo norte-americano Foreign Military Sales (Vendas Militares Estrangeiras).

De acordo com a Embraer, a aeronave será fabricada na linha de produção da companhia em Jacksonville, Flórida.

A empresa brasileira acrescentou no comunicado ao mercado que, ao longo de uma década, a SNC e a Embraer trabalharam para entregar quase 50 aeronaves de combate multimissão para forças aéreas em todo o mundo.

O A-29 Super Tucano é uma aeronave turboélice, que permite realizar operações a partir de pistas não pavimentadas e em bases avançadas em ambientes austeros e terrenos acidentados.

De acordo com a Embraer, a aeronave é líder global em sua categoria, com mais de 600.000 horas de voo.

(Por Paula Arend Laier)

