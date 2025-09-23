Embraer fixa taxa de 5,400% para bonds de US$ 1 bi com vencimento em 2038

A Embraer informou na noite da segunda-feira, 22, que sua subsidiária indireta, a Embraer Netherlands Finance B.V., fixou em 5,400% a taxa de juros anual aplicável à oferta de US$ 1 bilhão em títulos de dívida (bonds) no exterior, com vencimento em 2038, ao preço de emissão de 99,672% do valor principal. Os papéis são garantidos pela Embraer. A operação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que os recursos líquidos da oferta serão utilizados para financiar a compra, à vista, de notas em circulação que serão entregues nos termos das ofertas públicas de aquisição simultâneas anunciadas na segunda pelo Morgan Stanley & Co. LLC, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028, bem como de certas notas com remuneração de 7,000% e vencimento em 2030. O restante dos recursos, se houver, será usado para fins corporativos gerais.

BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e SMBC Nikko Securities America, Inc. atuam como coordenadores globais e joint bookrunners. Commerz Markets LLC, Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC e UBS Securities LLC atuam como joint bookrunners.

As notas foram registradas de acordo com o Securities Act dos Estados Unidos e devem ser listadas na Bolsa de Valores de Nova York. A liquidação da oferta está prevista para ocorrer por volta de 9 de outubro de 2025.