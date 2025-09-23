Topo

Embraer assina acordo com a norte-americana SNC para venda de uma aeronave A-29 Super Tucano

23/09/2025 10h17

A Embraer informou nesta terça-feira, 23, que assinou um acordo com a americana Sierra Nevada Corporation (SNC) para a venda de uma aeronave A-29 Super Tucano. Segundo a empresa brasileira, a operação antecipa uma encomenda que será feita por meio do programa do governo dos Estados Unidos de Foreign Military Sales (FMS).

"O investimento inicial da SNC nesta aeronave permite que o parceiro estrangeiro das empresas inicie imediatamente o treinamento de pilotos após a esperada adjudicação do contrato", relata a Embraer.

A medida também reduz o tempo para Capacidade Operacional Inicial (IOC) em até um ano.

O Super Tucano será fabricado na linha de produção de defesa da Embraer, localizada em Jacksonville, na Flórida.

A Embraer acredita que a parceria de uma década com a SNC deve se expandir, especialmente diante de um número crescente de clientes FMS.

