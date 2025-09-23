Topo

Notícias

Em reunião com Milei, Trump diz que Argentina não precisa de 'resgate'

23/09/2025 14h27

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta terça-feira (23), que não acredita que a Argentina precise de "um resgate" financeiro, durante reunião com seu homólogo Javier Milei, que "está fazendo um trabalho fantástico". 

"Vamos ajudá-los, mas não acho que eles precisem de um resgate. Ele está fazendo um trabalho fantástico", declarou Trump ao se reunir com Milei diante de repórteres à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. 

A Argentina enfrenta turbulências financeiras em meio a uma situação política delicada para Milei no Congresso, após reveses eleitorais e políticos.

Os Estados Unidos podem anunciar em breve algum tipo de ajuda, após o Departamento do Tesouro indicar na segunda-feira que está disposto a "fazer o que for necessário". 

A Argentina é um aliado "sistematicamente importante", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessen. 

A ajuda poderia vir na forma de uma linha de swap cambial, compras diretas de moeda estrangeira e aquisições de dívida governamental, disse ele. 

"Argentina: Javier Milei é um grande amigo, lutador e VENCEDOR, e ele tem meu apoio total e completo para sua reeleição como presidente", acrescentou Trump em sua rede, Truth Social.

jz/mel/aa/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Nasa prevê enviar missão tripulada à órbita lunar no começo de 2026

'Sensação de montanha-russa': Voo de SC a SP tem turbulência após granizo

Mauro Vieira diz que encontro entre Lula e Trump não deve ser presencial

Governo dos EUA afirma que dois milhões de imigrantes irregulares deixaram o país

Conselho de Ética abre processo contra Eduardo Bolsonaro

Prefeitura de Barcelona segue sem liberar Camp Nou para receber público

USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora; milho tem leve queda

Trump diz que países da Otan devem abater aviões russos que entrarem no espaço aéreo da Otan

Abraço em Lula e críticas a ONU: veja a íntegra do discurso de Trump na ONU

Cientista explica como o café preserva a saúde cerebral e pode prevenir Alzheimer

Trump diz à ONU que mudança climática é "maior farsa" global