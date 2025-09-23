Topo

Notícias

OPINIÃO

Daniela Lima: Eduardo Bolsonaro não tem mais ponto de retorno

do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 19h58

A situação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ficou insustentável e já não há caminho de volta para o deputado, analisou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O parlamentar enfrenta denúncia por coação no Supremo e processos na Câmara que podem levar à cassação do mandato de deputado federal. O ambiente político azedou após novas punições e cresce a pressão de diferentes setores por medidas mais duras.

Os aliados do Eduardo estão dizendo que ele não recua. Ele não tem mais ponto de retorno. A verdade é essa, porque o ponto de retorno dele ficou para trás há muito tempo. Sair dos EUA fazendo discurso de perseguido político é uma coisa, iniciar um processo prático, claro, cristalino e confesso de coação no curso do processo, celebrando cada vez que uma sanção estrangeira é imposta a integrantes do STF é outra.

Relacionadas

Josias: Aceno de Trump a Lula tumultua os miolos de Eduardo Bolsonaro

Sakamoto: Sentiu! Eduardo Bolsonaro passa recibo de que gesto de Trump para Lula doeu

Mercado vê encontro de Lula e Trump como contraponto a Eduardo Bolsonaro

O ponto de retorno dele já ficou para trás há muito tempo. Se Eduardo voltar para o Brasil, será processado. Como, aliás, houve ordem do Supremo para intimá-lo do processo. Daniela Lima, colunista do UOL

Segundo Daniela, a escalada das sanções e a falta de resposta efetiva da Câmara ampliam o desgaste e pressionam Hugo Motta, presidente da Casa, a agir.

Hugo Motta se torna sócio do prejuízo nacional ao manter Eduardo Bolsonaro sem qualquer penalidade, no cargo de deputado federal, pago com dinheiro público, para que ele passe 24 horas por dia tramando contra o Brasil. Não é só uma frente de pressão, foram várias. Encontrou também eco em setores do Supremo. Daniela Lima, colunista do UOL

O clima entre ministros do Supremo e setores institucionais ficou ainda mais tenso após as novas sanções, destaca a colunista.

O que se tem muito claramente é o cometimento reiterado de crime de lesa pátria. Ontem, o ambiente azedou muito depois das novas sanções publicadas, a ponto de os ministros do Supremo dizerem que não há mais clima. E azedou muito pra cima de Eduardo Bolsonaro. Daniela Lima, colunista do UOL

Sobre os próximos passos, Daniela avalia que o desfecho ainda é incerto e depende da resposta da Câmara.

Depende de como a Câmara processar. Se ela o cassar por faltas, ele mantém a elegibilidade. Mas se o mandato for cassado por violação ética, ele fica inelegível. Mas o discurso, ele vai poder. Se o pai dele, que já tem duas, está dizendo que quer ser candidato, ele pode fazer esse discurso. Mas na prática, ainda precisaremos de um pouquinho mais de tempo para saber. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela também comenta que, após uma série de concessões à direita, Hugo Motta agora precisa responder a outras pressões institucionais.

Na semana passada, Motta entregou tudo o que o bolsonarismo e a direita pediam: a PEC da blindagem e o PL da Anistia, sem texto, que seria trabalhado para virar o que o Paulinho da Força está chamando de PL da Dosimetria. Mas a corda foi tão esticada que essa semana ele está sendo obrigado a puxar um freio e a atender aos outros entes institucionais.

Eduardo nem sequer conseguiu votar a urgência do PL da Anistia porque não conseguiu acessar o sistema de lá. Ele disse que estava com problema no sistema. E ele é premiado com uma liderança? Então, foi chamada ali, digamos, uma mínima razoabilidade. Obviamente, daí para cassar Eduardo Bolsonaro são outros quinhentos. Teremos que acompanhar. Daniela Lima, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Super tufão Ragasa atinge Hong Kong com ventos intensos e chuva forte

TikTok coletou dados confidenciais de crianças canadenses, segundo investigação

Trump enquadra post elogioso a Milei e presenteia presidente argentino

Wall Street fecha em baixa após série de recordes

STF pauta 'uberização', Ferrogrão e direito de idosos em plano de saúde para outubro

Enel SP diz que 95% dos clientes afetados por temporal tiveram luz religada

Justiça dos EUA condena mulher por tentar se apropriar de casa de Elvis Presley

Na ONU, Macron alerta 'risco de que se imponha lei do mais forte'

Carro que pode ter sido usado na execução de advogada é achado carbonizado

Trump agora diz que Ucrânia pode recuperar todo território perdido para Rússia

Barroso defende políticas afirmativas no Poder Judiciário