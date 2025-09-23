Daniela Lima: Eduardo Bolsonaro não tem mais ponto de retorno

A situação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ficou insustentável e já não há caminho de volta para o deputado, analisou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O parlamentar enfrenta denúncia por coação no Supremo e processos na Câmara que podem levar à cassação do mandato de deputado federal. O ambiente político azedou após novas punições e cresce a pressão de diferentes setores por medidas mais duras.

Os aliados do Eduardo estão dizendo que ele não recua. Ele não tem mais ponto de retorno. A verdade é essa, porque o ponto de retorno dele ficou para trás há muito tempo. Sair dos EUA fazendo discurso de perseguido político é uma coisa, iniciar um processo prático, claro, cristalino e confesso de coação no curso do processo, celebrando cada vez que uma sanção estrangeira é imposta a integrantes do STF é outra.

O ponto de retorno dele já ficou para trás há muito tempo. Se Eduardo voltar para o Brasil, será processado. Como, aliás, houve ordem do Supremo para intimá-lo do processo. Daniela Lima, colunista do UOL

Segundo Daniela, a escalada das sanções e a falta de resposta efetiva da Câmara ampliam o desgaste e pressionam Hugo Motta, presidente da Casa, a agir.

Hugo Motta se torna sócio do prejuízo nacional ao manter Eduardo Bolsonaro sem qualquer penalidade, no cargo de deputado federal, pago com dinheiro público, para que ele passe 24 horas por dia tramando contra o Brasil. Não é só uma frente de pressão, foram várias. Encontrou também eco em setores do Supremo. Daniela Lima, colunista do UOL

O clima entre ministros do Supremo e setores institucionais ficou ainda mais tenso após as novas sanções, destaca a colunista.

O que se tem muito claramente é o cometimento reiterado de crime de lesa pátria. Ontem, o ambiente azedou muito depois das novas sanções publicadas, a ponto de os ministros do Supremo dizerem que não há mais clima. E azedou muito pra cima de Eduardo Bolsonaro. Daniela Lima, colunista do UOL

Sobre os próximos passos, Daniela avalia que o desfecho ainda é incerto e depende da resposta da Câmara.

Depende de como a Câmara processar. Se ela o cassar por faltas, ele mantém a elegibilidade. Mas se o mandato for cassado por violação ética, ele fica inelegível. Mas o discurso, ele vai poder. Se o pai dele, que já tem duas, está dizendo que quer ser candidato, ele pode fazer esse discurso. Mas na prática, ainda precisaremos de um pouquinho mais de tempo para saber. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela também comenta que, após uma série de concessões à direita, Hugo Motta agora precisa responder a outras pressões institucionais.

Na semana passada, Motta entregou tudo o que o bolsonarismo e a direita pediam: a PEC da blindagem e o PL da Anistia, sem texto, que seria trabalhado para virar o que o Paulinho da Força está chamando de PL da Dosimetria. Mas a corda foi tão esticada que essa semana ele está sendo obrigado a puxar um freio e a atender aos outros entes institucionais.

Eduardo nem sequer conseguiu votar a urgência do PL da Anistia porque não conseguiu acessar o sistema de lá. Ele disse que estava com problema no sistema. E ele é premiado com uma liderança? Então, foi chamada ali, digamos, uma mínima razoabilidade. Obviamente, daí para cassar Eduardo Bolsonaro são outros quinhentos. Teremos que acompanhar. Daniela Lima, colunista do UOL

