'Copan de BH': síndica ré por danos ao prédio deixa cargo após 40 anos

A síndica do Edifício JK, desenhado por Oscar Niemeyer e tombado como patrimônio de Belo Horizonte, deixou o cargo após 40 anos e o prédio marcou nova eleição para a posição. Maria Lima das Graças é uma das rés em um processo por possível omissão na conservação do local.

O prédio abriga cerca de 5 mil moradores e conta com áreas comerciais, um terminal turístico e repartições públicas, como o IHGMG (Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais).

O que aconteceu

Nova eleição foi motivada pelo afastamento definitivo da síndica. Ela já estava afastada temporariamente por questões de saúde, mas a situação se agravou e tornou necessária a saída em caráter definitivo. Não há perspectiva de melhora no quadro clínico, disse o advogado dela, Faiçal Assrauy, sem detalhar as condições da cliente.

Nova eleição pode mudar a chapa da síndica e está marcada para ocorrer no próximo dia 30 de setembro (terça-feira), às 10h. O edital, obtido pelo UOL, discorre que a assembleia terá a eleição para os cargos de síndico, subsíndico, conselheiro fiscal, entre outros postos administrativos, além de abordar temas da vida no edifício.

Após a saída de Maria, gerente do prédio e também subsíndico assumiu interinamente a administração e deve se candidatar ao posto. Manoel Freitas, que trabalha no edifício há 20 anos e é membro da chapa de Maria, não respondeu aos questionamentos da reportagem, mas Assrauy disse que a candidatura deve ser o "caminho natural". Até o momento, não há informações sobre outros candidatos ou chapas na disputa.

Sob anonimato, um morador disse ao UOL que não há motivo para convocação da eleição agora, visto que já há um novo síndico. Na avaliação do morador, o edifício busca se adiantar e evitar que a justiça nomeie um interventor, caso Manoel seja afastado. Ele também reclamou que a assembleia seja em um dia da semana, no período matutino, dificultando a presença.

"Horário não é bom para quase ninguém", conta outro condômino. Um terceiro também reclamou que é difícil organizar uma chapa faltando uma semana para a eleição.

Processo judicial

Maria e Manoel são réus em um processo por possível omissão na conservação do Edifício JK, tombado em 2022. Na denúncia, realizada no ano passado, o Ministério Público de Minas Gerais apontou que a falta de ação causou danos ao patrimônio cultural e indicou a ausência de documentos como o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do prédio. Por isso, o órgão solicitou ao judiciário o afastamento da dupla dos seus respectivos cargos e a nomeação de um administrador judicial por 120 dias.

Em abril, a Justiça negou o afastamento e disse que o tempo da dupla em seus cargos atestava a capacidade deles, "pelo menos por ora", de gerirem o edifício. A magistrada Maria Isabel Fleck citou que Maria foi reeleita síndica em 7 de dezembro de 2024, o que demonstra que ela tinha capacidades básicas para exercer a função.

Para judiciário, o afastamento e nomeação de um administrador judicial traria "desorganização administrativa" no lugar de soluções. Fleck argumentou que o novo profissional precisaria de tempo para se adaptar, o que também afetaria a continuidade das obras já iniciadas no local e a liderança em um prédio com milhares de moradores.

Juíza também ponderou que o MPMG não esclareceu como o afastamento da dupla resolveria os problemas estruturais apontados. Ainda indicou a falta de um estudo que aponte que a substituição da síndica seria a melhor opção para o patrimônio cultural.

Na mesma decisão de abril, o judiciário marcou a audiência de instrução do processo para 7 de outubro. A partir das 9h, as testemunhas de acusação serão ouvidas e, às 13h30, as testemunhas de defesa, seguido dos interrogatórios.

Prédio já esteve cercado de polêmicas. Em 2024, a Folha de S.Paulo divulgou uma denúncia de moradores que disseram que a administração do edifício exigiu o pagamento do condomínio em dinheiro em espécie. Já em 2023, o jornal mostrou decisões controversas de Maria, como a exigência de um código de vestimenta para atendimento na administração do prédio.