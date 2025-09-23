Drones no aeroporto de Copenhague fazem parte de padrão; infraestrutura corre risco, diz von der Leyen

BRUXELAS (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que os drones que suspenderam voos no principal aeroporto da Dinamarca, em Copenhague, fazem parte de um "padrão de contestação persistente em nossas fronteiras".

"Nossa infraestrutura crítica está em risco", declarou von der Leyen em uma publicação na plataforma de mídia social X, acrescentando que os fatos ainda estavam sendo apurados.

(Reportagem de Makini Brice)