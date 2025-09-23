Dor de dente latejante: o que realmente funciona para aliviar o incômodo

A dor de dente é daquelas que ninguém esquece. Lateja, incomoda e pode transformar atividades simples, como comer ou dormir, em um verdadeiro desafio.

As causas são variadas: cáries, inflamações na gengiva, desgaste do esmalte provocado pelo bruxismo, retração gengival ou até o nascimento do siso. O que todas têm em comum: não dá para resolver sozinho. O ideal é procurar um dentista o quanto antes, já que o alívio caseiro não substitui o tratamento.

O que pode ajudar em casa

Enquanto a consulta não chega, alguns truques podem reduzir o desconforto —mas atenção: eles não atacam a causa do problema.

Bochecho com água morna e sal. Clássico das receitas caseiras, ajuda na drenagem de pequenos abscessos faciais. A água morna facilita a saída do pus, enquanto o sal atua como antisséptico natural. Para a mistura coloque uma colher de chá de sal na água e bocheche por cerca de 30 segundos a um minuto. Repita de hora em hora.

Cravo-da-índia. Rico em eugenol, uma substância de ação analgésica e anti-inflamatória, o cravo é usado há séculos contra dor de dente. Pode ser mascado, preparado em chá para bochechos ou aplicado como óleo essencial diluído em outro óleo vegetal em pedaço de algodão, por dois minutos.

Própolis. Estudos mostram que utilizá-lo como enxaguante bucal em uma solução contendo 5% de própolis tem efeito analgésico e anti-inflamatório em pacientes submetidos a cirurgias orais. Mas a concentração precisa ser prescrita pelo dentista, já que doses altas podem queimar a mucosa.

Quando é hora de remédio (e quando não é)

Automedicação é uma péssima ideia. Analgésicos e anti-inflamatórios só devem ser usados com prescrição, já que mascaram sintomas e podem dificultar o diagnóstico. É o tratamento realizado no consultório que elimina a dor de forma definitiva.

No consultório, o dentista avalia histórico de saúde, uso de medicamentos, alergias e até consumo de álcool antes de indicar qualquer fármaco. Em casos de dores leves a moderadas, entram em cena os analgésicos. Já em situações de inflamação, os anti-inflamatórios assumem o protagonismo.

Pastas e tratamentos específicos

E aquelas pastas de dente "para sensibilidade"? Elas funcionam, mas apenas em casos específicos, como retração gengival. A fórmula fecha os túbulos dentinários —canais microscópicos que ligam a dentina ao nervo do dente— reduzindo a sensibilidade a estímulos como frio e calor. Mas não resolvem dores causadas por cáries ou inflamações.

Algumas versões incluem anestésicos e anti-inflamatórios, mas não são indicadas para gestantes, crianças menores de seis anos ou pessoas alérgicas. Já em consultório, o dentista pode usar laser de baixa potência, aplicação de flúor ou verniz fluoretado para proteger temporariamente a região sensível.

*Com informações de reportagem publicada em 23/01/2023