Do tarifaço ao abraço: Lula e Trump marcam encontro após falas duras na ONU

O começo da 80ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas foi marcado por uma reviravolta dramática.

O presidente Lula abriu os trabalhos com um forte discurso criticando a postura do colega americano Donald Trump (mas sem citá-lo diretamente).

Veja frases do discurso de Lula

Falando logo em seguida, Trump encerrou sua longa intervenção repleta de desinformação contando que encontrou Lula nos bastidores da ONU, que os dois se abraçaram e que cogitaram se encontrar em breve.

Veja a íntegra do discurso de Trump

O encontro, possivelmente para negociar o tarifaço americano sobre produtos brasileiros e as sanções a autoridades —retaliações à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa frustrada de golpe de Estado—, foi confirmado e deve ocorrer em breve.

A colunista Daniela Lima relata que o Planalto viu o plot twist do aceno de Trump, após semanas se negando a negociar, com cautela. E Letícia Casado apurou que houve sinais dados a Lula de que essa abertura ao diálogo seria proposta. Mariana Sanches informa que o script original previa um aperto de mãos, mas que Trump partiu para o abraço.

Josias de Souza afirma que o presidente brasileiro aproveitou sua intervenção internacional para fazer uma "limonada eleitoral", reforçando uma vez mais o discurso nacionalista com que ele conta para conseguir a reeleição.

Para Raquel Landim, a repercussão do discurso de Lula e a reação de Trump mostram que o lobby da família Bolsonaro nos EUA para tentar livrar Jair da cadeia fez mais do que dar uma plataforma eleitoral caseira a Lula para 2026: ajudou a transformar o petista no antagonista global do discurso trumpista. Hélio Schwartsman, da Folha de S.Paulo, avalia que a estratégia orquestrada por Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo sediado nos EUA, foi uma "rematada estupidez".

Mas a visão de Dudu e do influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, relata Jamil Chade, é que Trump, ao chamar Lula para negociar, deu um golpe de "gênio", deixando o brasileiro em uma "posição impossível" e na qual terá que ouvir "verdades".

Mariana Sanches: Na ONU, Lula critica Trump, que o elogia e diz que vai encontrá-lo

Mariana Sanches: 'Tivemos uma ótima química', diz Trump após revelar abraço em Lula na ONU

Mariana Sanches: Equipes queriam aperto de mão, mas Trump foi pro abraço com Lula

Jamil Chade: Trump ataca imigração, clima, ONU e promove desinformação em púlpito global

Jamil Chade: Bolsonaristas chamam Trump de 'gênio': 'Deixou Lula em posição impossível'

Jamil Chade: Terras raras, big techs e sem anistia: como aconteceu o aceno Trump-Lula

Jamil Chade: Chefe da ONU alerta que mundo corre o risco de 'caos' e ataca Trump

Raquel Landim: Trump pede encontro com Lula, que aceita, confirma governo

Hélio Schwartsman: Rematada estupidez

Daniela Lima: Planalto vê aceno de Trump com cautela; Lula mudou discurso após sanções

Letícia Casado: Lula recebeu sinais de que Trump faria gesto a ele na ONU

Josias de Souza: Lula faz das sanções de Trump uma limonada eleitoral na ONU

Josias de Souza: Eduardo Bolsonaro saboreia seus desejos sem reparar os anzóis na ponta

Josias de Souza: Esbarrão de Trump e Lula pode resultar em tudo, inclusive nada

Raquel Landim: Lobby dos Bolsonaro ajuda a transformar Lula no antagonista global de Trump

Leonardo Sakamoto: Lula na ONU conclama mundo a seguir exemplo do Brasil e não ceder a Trump

Leonardo Sakamoto: Sentiu! Eduardo Bolsonaro passa recibo de que gesto de Trump para Lula doeu

Reinaldo Azevedo: Cara a cara Lula-Trump é o bom multilateralismo contra senilidade imperial

Outros olhares

Luciana Bugni

Coitada da Melania: imagina preparar o almoço enquanto escuta Trump falar? Leia mais

Helton Simões Gomes

O recado de Lula para big techs: o Brasil que regula também corta imposto Leia mais

Carlos Nobre

Pavimentar a BR-319 pode causar danos irreversíveis à Amazônia Leia mais

Lúcia Helena

Mão dupla: o diabetes favorece infecções e elas agravam o diabetes Leia mais

Thiago Arantes

Bola de Ouro a Dembelé premia o prodígio que soube mudar o rumo da carreira Leia mais

Casagrande

Bandeira do Brasil volta a ser dos brasileiros que defendem o país Leia mais