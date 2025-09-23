Topo

Notícias

'Discurso histórico' x 'defendendo bandido': políticos comentam Lula na ONU

Lula em discurso na Assembleia Geral da ONU Imagem: Reprodução/Youtube/ONU
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 12h13

O discurso do presidente Lula hoje na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) repercutiu entre parlamentares no X (antigo Twitter).

O que aconteceu

Governistas exaltam discurso, enquanto bolsonaristas atacam o petista. Parlamentares da base aliada a Lula destacaram o que chamaram de fala "histórica" do presidente e enfatizaram a defesa da soberania brasileira e as críticas ao conflito em Gaza. Já integrantes da oposição disseram que Lula contou "mentiras" e "defendeu bandido".

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que Lula fez um discurso "corajoso" e "verdadeiro". "Defendeu perante o mundo a soberania nacional, o multilateralismo, a democracia, a paz e o enfrentamento à desigualdade. [...] Discurso maravilhoso que honra o nosso país!", escreveu Gleisi.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) afirmou que o Brasil "deu um recado ao mundo". "Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis", publicou o parlamentar.

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) escreveu que o discurso deu "orgulho". "Ao não aceitar interferências externas e punir quem tentou um golpe de Estado, o #Brasil dá uma aula ao mundo e mostra a força das instituições democráticas", destacou.

O deputado Lindbergh Farias (RJ), que é líder do PT na Câmara, chamou o discurso de "histórico". "Emocionado com esse discurso histórico e corajoso do presidente Lula! Orgulho de ser brasileiro! Brasil Soberano!", publicou.

Oposição vê Lula "defendendo bandido"

"Defendendo bandidos, como sempre", publicou o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS). O parlamentar fez referência a um trecho do discurso em que Lula disse ser "preocupante" a tentativa de equiparar organizações criminosas ao terrorismo. A fala do petista vem em meio a discussões do governo americano sobre classificar PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas, o que é rechaçado pela gestão petista.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-RJ) também criticou a fala. "O governo Lula recusou colocar PCC e CV como terroristas. E agora diz que isso é uma preocupação. Já adianto: sou relator do PL Anti Facção, que colocará organizações criminosas como terrorismo. Veremos quem é a favor da bandidagem", escreveu.

Líder da oposição, o deputado federal Zucco (PL-RS) disse que Lula perdeu chance de reaproximar os EUA do Brasil. "Infelizmente, e para surpresa de zero pessoas, repetiu o mesmo discurso populista e ideológico de sempre - transformando o espaço em palanque eleitoral", postou.

"Lula mentiu na ONU", disse o deputado estadual Gil Diniz (PL-SP). "Lula fala em 'sanções arbitrárias' e 'ingerência estrangeira', mas esquece que as medidas do governo Trump não foram contra o povo brasileiro, e sim contra quem rasga a Constituição", postou o parlamentar, defendendo as sanções dos EUA contra o Brasil e autoridades brasileiras em meio à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe.

