Que horas é o discurso de Lula na ONU hoje? Veja onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 05h10

O presidente Lula discursa nesta terça-feira (23) durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelo UOL a partir das 9h (veja no vídeo acima). A expectativa é que a fala do presidente comece às 10h.

Onde e como assistir o discurso de Lula na ONU?

Lula discursa pela manhã na Assembleia Geral da ONU. O presidente é o primeiro a falar, logo após os discursos do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. A transmissão do UOL será feita ao vivo no Canal UOL e pelo YouTube (clique aqui), a partir das 9h da manhã.

Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar na abertura do Debate Geral. A expectativa é em torno do teor do discurso e Lula, que deve repercutir as pressões que o Brasil vem sofrendo por conta do julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Não há previsão de Lula e Trump se encontrarem. É a primeira visita dele aos Estados Unidos após o Brasil sofrer sanções econômicas do governo norte-americano.

Lula participará de uma série de outras reuniões na ONU. Na segunda, foi à conferência sobre a Palestina, convocada por França e Arábia Saudita; na terça tem um encontro sobre o clima com o secretário-geral António Guterres e outras autoridades. Antes de voltar ao Brasil, na quarta, Lula ainda participa do encontro "Defesa da Democracia", que vai reunir líderes mundiais para fortalecer o multilateralismo e para o qual Donald Trump não foi convidado.

Discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU

Assista ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL a partir das 9h. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

