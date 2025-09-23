Topo

Notícias

Diplomatas de EUA, Coreia do Sul e Japão expressam preocupação com Estreito de Taiwan

23/09/2025 10h03

SEUL (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores de Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos expressaram preocupação com as atividades desestabilizadoras cada vez mais frequentes em torno de Taiwan em uma declaração conjunta após sua reunião.

Os três também expressaram forte oposição às "reivindicações marítimas ilegais" no Mar do Sul da China e às tentativas de impor tais reivindicações, segundo o comunicado.

A declaração não mencionou especificamente a China, mas ocorre em meio à tensão latente entre Pequim e Washington e seus aliados sobre a disputa do Mar do Sul da China.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que deplora e se opõe veementemente aos comentários "irresponsáveis" feitos pelos três países, instando-os a "cessar qualquer forma de conivência com as atividades separatistas da independência de Taiwan".

Em relação ao Mar do Sul da China, o porta-voz do ministério, Guo Jiakun, afirmou em uma coletiva de imprensa que as nações devem respeitar os esforços dos países da região para resolver as questões por meio de diálogo e consultas e parar de "exagerar as tensões e provocar confrontos".

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan saudou a expressão de preocupação.

Taiwan cooperará com Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e outros parceiros com ideias semelhantes para garantir a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e no Indo-Pacífico, disse porta-voz do ministério, Hsiao Kuang-wei, aos repórteres em Taipé.

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, sobrepondo-se às zonas econômicas exclusivas de Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. Há anos, disputas não resolvidas têm se intensificado sobre a propriedade de várias ilhas.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, e o ministro das Relações Exteriores do Japão, Iwaya Takeshi, reuniram-se em Nova York na segunda-feira e também discutiram o compromisso contínuo dos três países em acabar com o programa nuclear da Coreia do Norte, segundo declaração conjunta.

A China, que considera a ilha democraticamente governada como seu próprio território, intensificou suas atividades militares nas proximidades, incluindo a realização de jogos de guerra. O governo de Taiwan rejeita as reivindicações territoriais da China.

(Reportagem de Jack Kim e Ju-min Park; reportagem adicional de Ben Blanchard em Taipé e Mei Mei Chu em Pequim)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Desvio de R$ 147 milhões em um dia: golpe com Pix envolve influenciador

Drones no aeroporto de Copenhague fazem parte de padrão; infraestrutura corre risco, diz von der Leyen

Banco suíço UBS pagará ? 835 milhões para evitar novo julgamento na França

Presidente chinês faz rara visita à conflituosa região de Xinjiang

Diplomatas de EUA, Coreia do Sul e Japão expressam preocupação com Estreito de Taiwan

PF investiga fraude de R$ 40 milhões em contratos na Prefeitura de BH

Trump volta a discursar na ONU com a América Latina na expectativa

Reconhecimento do Estado palestino não traz alívio aos exaustos habitantes de Gaza

Atividade empresarial da zona do euro alcança seu maior crescimento em 16 meses

Discurso de Macron na ONU está "fora de sintonia" e é "ultrapassado", diz jornalista palestino

Artista iraniana-americana Neshat apresenta em Paris sua 'Aida', reflexo da 'brutalidade da guerra'