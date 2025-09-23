Diplomatas de EUA, Coreia do Sul e Japão expressam preocupação com Estreito de Taiwan

SEUL (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores de Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos expressaram preocupação com as atividades desestabilizadoras cada vez mais frequentes em torno de Taiwan em uma declaração conjunta após sua reunião.

Os três também expressaram forte oposição às "reivindicações marítimas ilegais" no Mar do Sul da China e às tentativas de impor tais reivindicações, segundo o comunicado.

A declaração não mencionou especificamente a China, mas ocorre em meio à tensão latente entre Pequim e Washington e seus aliados sobre a disputa do Mar do Sul da China.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que deplora e se opõe veementemente aos comentários "irresponsáveis" feitos pelos três países, instando-os a "cessar qualquer forma de conivência com as atividades separatistas da independência de Taiwan".

Em relação ao Mar do Sul da China, o porta-voz do ministério, Guo Jiakun, afirmou em uma coletiva de imprensa que as nações devem respeitar os esforços dos países da região para resolver as questões por meio de diálogo e consultas e parar de "exagerar as tensões e provocar confrontos".

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan saudou a expressão de preocupação.

Taiwan cooperará com Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e outros parceiros com ideias semelhantes para garantir a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e no Indo-Pacífico, disse porta-voz do ministério, Hsiao Kuang-wei, aos repórteres em Taipé.

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, sobrepondo-se às zonas econômicas exclusivas de Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. Há anos, disputas não resolvidas têm se intensificado sobre a propriedade de várias ilhas.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, e o ministro das Relações Exteriores do Japão, Iwaya Takeshi, reuniram-se em Nova York na segunda-feira e também discutiram o compromisso contínuo dos três países em acabar com o programa nuclear da Coreia do Norte, segundo declaração conjunta.

A China, que considera a ilha democraticamente governada como seu próprio território, intensificou suas atividades militares nas proximidades, incluindo a realização de jogos de guerra. O governo de Taiwan rejeita as reivindicações territoriais da China.

(Reportagem de Jack Kim e Ju-min Park; reportagem adicional de Ben Blanchard em Taipé e Mei Mei Chu em Pequim)