Dino é eleito presidente da 1ª Turma e vai conduzir processos sobre golpe

Ministro Flávio Dino durante o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro - Rosinei Coutinho/STF
Ministro Flávio Dino durante o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro Imagem: Rosinei Coutinho/STF
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

23/09/2025 15h36Atualizada em 23/09/2025 15h45

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi eleito nesta tarde presidente da Primeira Turma do tribunal. Com isso, ele será o responsável por presidir o colegiado no julgamento dos núcleos da trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

A eleição é protocolar e faz parte do rodízio feito nas Turmas do STF. O Supremo é dividido em duas Turmas, com cinco ministros cada uma. O presidente de cada colegiado é escolhido em votação pelos colegas. Ele é o responsável por definir a pauta, agendar e conduzir as sessões.

Dino foi escolhido por unanimidade e assumirá o posto a partir de 1º de outubro. O anúncio foi feito pelo atual presidente do colegiado, Cristiano Zanin, ao final da sessão desta tarde.

Moraes já pediu datas para o julgamento da ação penal do núcleo 4 da trama golpista. Este núcleo é composto pelos réus acusados de atuar com operações de "desinformação" para ajudar a concretizar o golpe de Estado. Ainda não há data definida para o julgamento e a expectativa é que ele já ocorra sob a presidência de Dino.

Como presidente, Dino será o último a votar nos julgamentos de ações penais. No novo posto, caberá a ele ainda o papel de anunciar o resultado dos julgamentos dos próximos núcleos da trama golpista. Ele também deve agendar a análise dos possíveis embargos do núcleo de Bolsonaro.

