Topo

Notícias

Dinamarca denuncia 'grave' ataque após fechamento de aeroporto por presença de drones

23/09/2025 08h14

A primeira-ministra da Dinamarca denunciou, nesta terça-feira (23), o sobrevoo de drones que provocou o fechamento temporário do aeroporto de Copenhague como o "ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica" do país.

Os aeroportos da capital dinamarquesa e o de Oslo, na Noruega, permaneceram fechados por várias horas na madrugada de segunda para terça-feira devido à presença de drones em suas imediações, o que causou o desvio ou cancelamento de dezenas de voos. 

A chefe de Governo da Dinamarca, Mette Frederiksen, vinculou a ação às recentes incursões de drones e aviões supostamente russos nos espaços aéreos de outros países da Otan ou aos ciberataques contra importantes aeroportos europeus no fim de semana.

"O que vimos na noite passada foi o ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento", afirmou em um comunicado.

"Isto se enquadra na tendência que observamos recentemente com outros ataques de drones, violações do espaço aéreo e ciberataques contra aeroportos europeus", acrescentou.

Em declarações posteriores ao canal de televisão DR, Frederiksen afirmou que não poderia descartar o envolvimento da Rússia, o que foi rapidamente negado por Moscou.

"Ouvimos acusações infundadas do lado de lá todas as vezes", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

- Alerta na Otan -

A Otan exigiu que a Rússia interrompa a "escalada" de violações do espaço aéreo da organização. Os embaixadores dos países membros da Otan se reuniram nesta terça-feira a pedido da Estônia, que na semana passada denunciou a incursão em seu espaço aéreo de três caças russos, interceptados por aviões da Aliança.

"A Rússia é plenamente responsável por estas ações, que representam uma escalada, implicam um risco de erro de cálculo e colocam vidas em perigo. Devem terminar", afirmaram os 32 membros da aliança militar em um comunicado.

Antes da denúncia da Estônia, Polônia e Romênia também acusaram Moscou de violação de seu espaço aéreo com drones. No primeiro país, as defesas da Otan foram mobilizadas para derrubar vários aparelhos. 

O Kremlin respondeu na segunda-feira que as acusações eram "infundadas" e parte de uma estratégia para "aumentar as tensões e criar um clima de confronto".

Antes das declarações de Frederiksen, o serviço de inteligência dinamarquês alertou que o país escandinavo enfrenta uma "ameaça elevada de sabotagem".

"Talvez não venham nos atacar, e sim nos pressionar e ver como reagimos", declarou o diretor de operações do serviço, Flemming Drejer.

A polícia afirmou que não havia conseguido identificar a pessoa que operava os drones. 

"Mas, pelo número de aparelhos, seu tamanho, as rotas de voo e o tempo sobre o aeroporto, é alguém com capacidade", explicou o inspetor Jens Jespersen, da polícia de Copenhague.

"Era alguém que tinha capacidade, a vontade e as ferramentas para tornar sua presença conhecida (...). Quem é esse ator, nós não sabemos", acrescentou.

- Tráfego aéreo perturbado -

Os drones apareceram de diferentes direções e sobrevoaram por mais de três horas o aeroporto da capital dinamarquesa, onde um grande dispositivo policial foi mobilizado.

A polícia colabora com o Exército e os serviços de inteligência na investigação.

Também trabalha com a polícia de Oslo - a presença de dois drones provocou o fechamento do aeroporto da capital da Noruega por várias horas.

O inspetor Jespersen disse que seus agentes descartaram a possibilidade de derrubar os drones por motivos de segurança. 

"Se tivessem caído, há aviões com pessoas, combustível e também residências do lado do aeroporto", afirmou.

As autoridades do aeroporto anunciaram a retomada das atividades na madrugada de terça-feira, mas informaram que o incidente afetou 20.000 passageiros, com 31 voos desviados e mais de 100 cancelados.

O terminal apresentava longas filas de passageiros que tentavam reagendar seus voos.

"Não tenho medo, mas percebo que a guerra híbrida da Rússia se expande sem parar", disse o alemão Eckart Nikolai Bierduempel. 

Em Oslo, os drones provocaram o desvio de 14 aviões, afirmou a porta-voz do aeroporto, Monica Fasting, à AFP.

No fim de semana, o tráfego aéreo europeu também foi consideravelmente perturbado por um ciberataque que afetou os sistemas de check-in dos aeroportos de Bruxelas, Berlim, Londres e Dublin.

po/mas/pc/dbh/arm/fp/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

O que acontece com Eduardo após Motta vetar indicação como líder da minoria

Presidente do Brasil, Lula da Silva, abre debate geral na ONU focando na COP30

Tornar português língua oficial da ONU até 2030 não é missão só de Portugal, diz presidente

UE e OMS rebatem advertências de Trump sobre autismo e gravidez

Grãos: volume de soja inspecionado para exportação nos EUA cai 41% na semana

Imigração é ativo 'crucial' para EUA, afirma OCDE

OMS: não existe vínculo comprovado entre paracetamol, vacinas e autismo

Milei tenta fechar 'socorro financeiro' com Trump para conter corrida cambial antes das eleições

Rússia diz que seria arriscado permitir que tratado nuclear com EUA expire

Assembleia Geral da ONU ao vivo: veja discurso de Lula hoje em tempo real

Dinamarca denuncia 'grave' ataque após fechamento de aeroporto por presença de drones