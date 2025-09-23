Dinamarca denuncia 'grave' ataque após fechamento de aeroporto por presença de drones

A primeira-ministra da Dinamarca denunciou, nesta terça-feira (23), o sobrevoo de drones que provocou o fechamento temporário do aeroporto de Copenhague como o "ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica" do país.

Os aeroportos da capital dinamarquesa e o de Oslo, na Noruega, permaneceram fechados por várias horas na madrugada de segunda para terça-feira devido à presença de drones em suas imediações, o que causou o desvio ou cancelamento de dezenas de voos.

A chefe de Governo da Dinamarca, Mette Frederiksen, vinculou a ação às recentes incursões de drones e aviões supostamente russos nos espaços aéreos de outros países da Otan ou aos ciberataques contra importantes aeroportos europeus no fim de semana.

"O que vimos na noite passada foi o ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento", afirmou em um comunicado.

"Isto se enquadra na tendência que observamos recentemente com outros ataques de drones, violações do espaço aéreo e ciberataques contra aeroportos europeus", acrescentou.

Em declarações posteriores ao canal de televisão DR, Frederiksen afirmou que não poderia descartar o envolvimento da Rússia, o que foi rapidamente negado por Moscou.

"Ouvimos acusações infundadas do lado de lá todas as vezes", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

- Alerta na Otan -

A Otan exigiu que a Rússia interrompa a "escalada" de violações do espaço aéreo da organização. Os embaixadores dos países membros da Otan se reuniram nesta terça-feira a pedido da Estônia, que na semana passada denunciou a incursão em seu espaço aéreo de três caças russos, interceptados por aviões da Aliança.

"A Rússia é plenamente responsável por estas ações, que representam uma escalada, implicam um risco de erro de cálculo e colocam vidas em perigo. Devem terminar", afirmaram os 32 membros da aliança militar em um comunicado.

Antes da denúncia da Estônia, Polônia e Romênia também acusaram Moscou de violação de seu espaço aéreo com drones. No primeiro país, as defesas da Otan foram mobilizadas para derrubar vários aparelhos.

O Kremlin respondeu na segunda-feira que as acusações eram "infundadas" e parte de uma estratégia para "aumentar as tensões e criar um clima de confronto".

Antes das declarações de Frederiksen, o serviço de inteligência dinamarquês alertou que o país escandinavo enfrenta uma "ameaça elevada de sabotagem".

"Talvez não venham nos atacar, e sim nos pressionar e ver como reagimos", declarou o diretor de operações do serviço, Flemming Drejer.

A polícia afirmou que não havia conseguido identificar a pessoa que operava os drones.

"Mas, pelo número de aparelhos, seu tamanho, as rotas de voo e o tempo sobre o aeroporto, é alguém com capacidade", explicou o inspetor Jens Jespersen, da polícia de Copenhague.

"Era alguém que tinha capacidade, a vontade e as ferramentas para tornar sua presença conhecida (...). Quem é esse ator, nós não sabemos", acrescentou.

- Tráfego aéreo perturbado -

Os drones apareceram de diferentes direções e sobrevoaram por mais de três horas o aeroporto da capital dinamarquesa, onde um grande dispositivo policial foi mobilizado.

A polícia colabora com o Exército e os serviços de inteligência na investigação.

Também trabalha com a polícia de Oslo - a presença de dois drones provocou o fechamento do aeroporto da capital da Noruega por várias horas.

O inspetor Jespersen disse que seus agentes descartaram a possibilidade de derrubar os drones por motivos de segurança.

"Se tivessem caído, há aviões com pessoas, combustível e também residências do lado do aeroporto", afirmou.

As autoridades do aeroporto anunciaram a retomada das atividades na madrugada de terça-feira, mas informaram que o incidente afetou 20.000 passageiros, com 31 voos desviados e mais de 100 cancelados.

O terminal apresentava longas filas de passageiros que tentavam reagendar seus voos.

"Não tenho medo, mas percebo que a guerra híbrida da Rússia se expande sem parar", disse o alemão Eckart Nikolai Bierduempel.

Em Oslo, os drones provocaram o desvio de 14 aviões, afirmou a porta-voz do aeroporto, Monica Fasting, à AFP.

No fim de semana, o tráfego aéreo europeu também foi consideravelmente perturbado por um ciberataque que afetou os sistemas de check-in dos aeroportos de Bruxelas, Berlim, Londres e Dublin.

po/mas/pc/dbh/arm/fp/aa

© Agence France-Presse