Designer Demna estreia com a Gucci na Semana de Moda de Milão

23/09/2025 16h30

O estilista georgiano de estilo iconoclasta Demna estreou com a Gucci na Semana de Moda de Milão nesta terça-feira (23) com um filme no qual apresentou uma coleção mista por meio de vários personagens da típica família italiana.

Demna, de 44 anos, assumiu a liderança da casa de moda em julho, após ter passado 10 anos na Balenciaga, outra marca do grupo Kering, com o objetivo de revitalizar as vendas em declínio da Gucci.

Demna explicou que é muito cedo para apresentar um desfile completo este ano, mas, em vez disso, propôs uma série de "looks" no filme "The Tiger", dirigido por Spike Jonze e Halina Reijn e com a participação de Demi Moore e Edward Norton, entre outras estrelas.

A coleção é protagonizada por vestidos de festa, casacos de pele sintética que destacam as coxas, coletes transparentes e minissaias, acessórios clássicos e mais de uma referência ao reinado de Tom Ford na marca.

O filme com o qual Demna apresentou a coleção mista "A família" é uma sátira de estereótipos com personagens como a diva, o 'influencer', o narcisista ou o "filhinho de papai".

"Para mim, todos esses arquétipos representam o público da Gucci, os futuros clientes da Gucci, onde todos poderão encontrar na coleção algo que lhes corresponda", declarou o estilista à revista WWD em uma entrevista publicada na segunda-feira.

A coleção estará à venda em dez lojas ao redor do mundo de 25 de setembro a 12 de outubro.

Na Balenciaga, Demna ajudou a disparar as vendas e a ocupar capas de revistas com seus designs, muitas vezes provocadores.

O criador, que fugiu da região georgiana da Abcásia na infância, por causa da guerra, tornou-se rapidamente conhecido com sua bolsa "Ikea" de 2 mil dólares (cerca de 10 mil reais): uma versão fabricada em couro do modelo original, que custa 99 centavos.

Depois apresentou uma bolsa de lixo por 1.800 dólares (9 mil reais), em um desfile em março de 2022 dedicado aos refugiados ucranianos.

