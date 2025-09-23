Topo

Notícias

Dar tratamento judiciário diferenciado às pessoas não é um bom caminho, diz Haddad

Brasília e São Paulo

23/09/2025 10h19

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 23, que não é um bom caminho dar tratamento judiciário diferenciado às pessoas, se referindo à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem. Ele participa de entrevista no portal ICL Notícias.

"A partir do momento que você começa a dar tratamento diferenciado perante a Justiça, É o caminho, na minha opinião, mau caminho a seguir", afirmou.

Segundo o ministro, a população, e até o Congresso, está repensando esse mecanismo. A PEC foi aprovada na Câmara e aguarda apreciação pelo Senado.

"Eu penso que vai haver uma profunda reavaliação. Agora, é bonito ver o cidadão se manifestando. É o sentimento das pessoas que tem que prevalecer sobre o que é inaceitável", afirmou.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Cortes à ajuda internacional 'estão causando estragos', alerta chefe da ONU 

Dar tratamento judiciário diferenciado às pessoas não é um bom caminho, diz Haddad

Desvio de R$ 147 milhões em um dia: golpe com Pix envolve influenciador

Drones no aeroporto de Copenhague fazem parte de padrão; infraestrutura corre risco, diz von der Leyen

Banco suíço UBS pagará ? 835 milhões para evitar novo julgamento na França

Presidente chinês faz rara visita à conflituosa região de Xinjiang

Diplomatas de EUA, Coreia do Sul e Japão expressam preocupação com Estreito de Taiwan

PF investiga fraude de R$ 40 milhões em contratos na Prefeitura de BH

Trump volta a discursar na ONU com a América Latina na expectativa

Reconhecimento do Estado palestino não traz alívio aos exaustos habitantes de Gaza

Atividade empresarial da zona do euro alcança seu maior crescimento em 16 meses