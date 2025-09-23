CPMI prende suposto sócio de 'Careca do INSS' por falso testemunho

Topo

Rubens (terno cinza) tem prisão em flagrante cogitada na CPMI do INSS - Felipe Pereira/UOL
Rubens (terno cinza) tem prisão em flagrante cogitada na CPMI do INSS Imagem: Felipe Pereira/UOL
Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em Brasília

23/09/2025 01h19

Apontado como pessoas que sacava o dinheiro desviado de aposentados e entregava para os chefes da quadrilha, Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante por falso testemunho enquanto prestava depoimento na CPMI do INSS.

O que aconteceu

A voz de prisão foi dada pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG). Ele elencou uma série de justificativas para explicar o motivo de o depoente ser detido e saído da sessão acompanhado por agentes da Polícia Legislativa:

  • Ocultação de documentos;
  • Contradições;
  • Mentiras;

Rubens trabalhava em empresas que apareceram no esquema fraudulento. As investigações apontaram que ele seria um operador a serviço de Antônio Carlos Camilo, mais conhecido como "Careca do INSS".

Ele admitiu que entregou R$ 949 mil em espécie ao Careca do INSS. Rubens teve uma poupança de R$ 300 mil bloqueada por ordem judicial porque há suspeita sobre a origem dos recursos.

A possibilidade de prisão surgiu logo no começo do depoimento. Rubens foi acusado pelo relator da CPMI, deputado Alberto Gaspar (União-AL), de contar a mesma história com fatos diferentes, o que caracterizaria contradição.

A prisão ocorreu no meia-noite e onze. A sessão se aproximava de 8 horas de duração e transcorria de fora bastante tensa. O relator reclamou que Rubens atuou como "laranja" e estava protegendo os superiores na quadrilha que roubou dinheiro de aposentados e pensionistas.

Rubens não respondia perguntas básicas como cidade em que mora. Ao mesmo tempo, seu advogado, Carlos Urquisa, batia boca com parlamentares. Ele chegou a tentar corrigir os integrantes da CPMI, discutiu com o deputado Zé Trovão (PL-SC) e foi alvo de muita reclamação.

Ao longo da sessão, vários parlamentares insistiram para que Rubens fosse preso. Ele já havia sido alvo de um pedido de prisão preventiva feito pela CPMI e encaminhado à Justiça. A solicitação foi negada pelo STF.

O depoente tinha um habeas corpus para pode ficar calado. A CPMI entendeu que o STF concedeu o benefício de manter o silêncio e não poder ser detido se não respondesse às perguntas. Mas falso o crime de falso testemunho não estaria incluído no habeas corpus e por isso houve a detenção.

Eu dou voz de prisão ao depoente pelo crime de falso testemunha contra essa CPMI,
Senador Carlos Viana

Incoerências e imprecisões

O presidente da CPMI disse que respeitou o direito de silêncio. Mas Viana ressaltou que Rubens deu informações incorretas. O senador lembrou que o depoente representava empresas usadas para enviar dinheiro desviado de aposentados e pensionistas.

De acordo com a CPMI, Rubens sacava valores milionários em agências bancárias em Brasília. O depoente confessou que pelo menos uma vez foi ao banco pegar dinheiro, mas que nem assim desconfiou que a alta quantia poderias ter origem suspeita.

Viana também disse que Rubens mentiu em datas. Foram feitas e refeitas perguntas sobre dias e locais que o depoente encontrou outros envolvidos no esquema, conforme descoberto pela Polícia Federal. As respostas sempre foram datas falsas.

O presidente da CPMI mencionou contradições. Uma delas é que o depoente afirmava que tinha dificuldades em pagar o aluguel, recebia doações para pagar o advogado, mas não revelou a fonte das doações.

