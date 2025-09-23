Topo

Notícias

Cortes à ajuda internacional 'estão causando estragos', alerta chefe da ONU

23/09/2025 10h40

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse nesta terça-feira (23) que os cortes nos orçamentos de ajuda humanitária estão "causando estragos", ao abrir a reunião anual de líderes mundiais da organização, pintando um quadro sombrio da ordem mundial. 

"Os cortes na ajuda ao desenvolvimento estão causando estragos. São uma sentença de morte para muitos. Um futuro roubado para muitos outros", disse ele, sem mencionar os Estados Unidos, responsáveis por muitos dos cortes.

gw/aha/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

EUA acham sistema capaz de bloquear sinal de NY durante assembleia da ONU

Perto de paralisação parcial, governo Trump mantém silêncio sobre plano de contingência

Cortes à ajuda internacional 'estão causando estragos', alerta chefe da ONU

NY Times: Pai de Musk é acusado de abuso sexual infantil contra filhos

Palestinos e Jordânia dizem que Israel fechará a passagem na Cisjordânia por tempo indeterminado

Autoridades dos EUA apreendem eletrônicos ilícitos na região de Nova York durante Assembleia Geral da ONU

Exportadores dos EUA reportam vendas de 122,9 mil t de milho ao Mexico

Sob pressão, UE quer adiar de novo lei contra o desmatamento

Dar tratamento judiciário diferenciado às pessoas não é um bom caminho, diz Haddad

Desvio de R$ 147 milhões em um dia: golpe com Pix envolve influenciador

Drones no aeroporto de Copenhague fazem parte de padrão; infraestrutura corre risco, diz von der Leyen