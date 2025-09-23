Topo

Correção: Taxas de juros podem cair, mas é preciso ficar atento à inflação, diz membro do Fed

São Paulo

23/09/2025 17h57

A matéria divulgada anteriormente continha um erro no título. Austan Goolsbee é presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, um dirigente, e não o presidente do Fed, que é Jerome Powell.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta terça-feira, 23, que as taxas de juros podem cair, mas é preciso ficar atento à inflação.

Em entrevista à ABC Live, o dirigente comentou que o impacto maior das tarifas será nos bens, ainda mais se materiais como aço e cobre continuarem a serem taxados.

Goolsbee ainda defendeu a independência do BC norte-americano, afirmando que ela é "criticamente importante". "Governo falar o que o banco central deve fazer é muito perigoso", pontuou.

