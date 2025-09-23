Casado: Oposição diz que conversa entre Trump e Lula não vai a lugar algum

A oposição no Congresso minimizou o gesto do presidente americano Donald Trump a Lula e diz que a aproximação não trará avanços concretos, avaliou a colunista Letícia Casado no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O convite de Trump para uma reunião bilateral, feito nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, foi visto pelo governo como positivo, mas líderes oposicionistas afirmam que nada muda enquanto não houver encontro formal e mudanças objetivas nas sanções americanas.

A oposição está minimizando totalmente esse gesto, dizendo que o Trump está usando isso, que não vai sair nada e, quando eles tiverem finalmente uma conversa, ela vai do nada para lugar nenhum porque Trump não vai retirar as tarifas e deixar de sancionar o governo e o Judiciário brasileiro.

Ouvi de pessoas muito próximas ao clã bolsonarista que 'enquanto eles não conversarem e não soubermos o que veio dessa conversa, qualquer assunto sobre anistia tem que ficar parado. Anistia, dosimetria, nada pode mudar'.

Esta será a senha e é assim que Eduardo se posicionará e trabalhará para nada caminhar no Congresso enquanto não tiver a resposta sobre essa conversa entre Trump e Lula, que ainda não tem data para acontecer. Letícia Casado, colunista do UOL

Mesmo reconhecendo o gesto público de Trump como um sinal positivo, o Planalto orienta cautela diante da imprevisibilidade do presidente americano, segundo Casado.

No governo, eles entendem que foi um gesto público do presidente Trump muito bem-vindo, ainda mais nesse momento em que as narrativas ficam gritantes aqui no Brasil e nos EUA. Foi uma cartada para o governo aliviar o clima, ainda mais após os atos que vimos no domingo. É mais um sinal positivo para o Lula nesse campo. Letícia Casado, colunista do UOL

'EUA não aplaudiram defesa da democracia por Lula', diz Mariana Sanches

O discurso de Lula na ONU, com defesa da democracia e críticas a sanções, foi aplaudido pela plenária, mas não pelos EUA, destacou a colunista Mariana Sanches; a delegação americana, liderada por Marco Rubio, manteve o distanciamento diante das críticas brasileiras.

A Assembleia Geral que estava lotada. São 193 estados membros mais dois estados observadores e a plenária estava repleta de chefes de Estado e diplomatas. Ela aplaudiu efusivamente, mas quem não aplaudiu foi Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos.

A delegação americana inteira não aplaudiu esse momento em que Lula defendeu a soberania brasileira e a democracia. Ele fez uma dura crítica ao posicionamento dos EUA sem citar Trump, mas dizendo que o Brasil está, sim, sofrendo os piores ataques à sua democracia em décadas e que são sanções descabidas. Mariana Sanches, colunista do UOL

