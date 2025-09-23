Conselho de Ética da Câmara instaura processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho de Ética da Câmara instaurou nesta terça-feira um processo que pede a cassação de mandato parlamentar de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por sua atuação nos Estados Unidos em busca de reverter a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apresentada pelo PT, a representação pede a cassação do mandato de Eduardo com base em "condutas atentatórias à soberania nacional e às instituições democráticas". A atuação do parlamentar resultou em sanções a autoridades brasileiras e na tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos norte-americanos.

Durante a reunião do Conselho de Ética desta terça-feira, o presidente do colegiado, deputado Fábio Schiochet (União-SC), sorteou os nomes de três deputados -- Duda Salabert (PDT-MG), Paulo Lemos (PSOL-AP) e delegado Marcelo Freitas (União-MG).

A partir dessa lista tríplice, ele irá definir um relator para o processo de Eduardo. Schiochet anunciou que irá escolher um dos parlamentares "posteriormente", sem entrar em detalhes.