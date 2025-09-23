Topo

Notícias

Conselho de Ética abre processo que pode cassar mandato de Eduardo

Eduardo Bolsonaro pode perder mandato de deputado federal - Mandel Ngan - 24.2.2024/AFP
Eduardo Bolsonaro pode perder mandato de deputado federal Imagem: Mandel Ngan - 24.2.2024/AFP
Ana Paula Bimbati e Bruno Luiz
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 13h53Atualizada em 23/09/2025 14h15

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu hoje abrir um processo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O que aconteceu

O processo pode levar Eduardo a perder o mandato de deputado federal. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de uma queixa apresentada pelo PT no colegiado. O partido fez três pedidos de cassação do mandato e o PSOL fez um.

Decisão de abrir o processo foi do presidente do conselho, deputado Fabio Schiochet (União Brasil-SC). O parlamentar ainda sorteou três parlamentares que poderão relatar o caso: Duda Salabert (PDT-MG), Paulo Lemos (PSOL-AP) e Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG). Nos próximos dias, Schiochet vai escolher qual deles será o relator.

Para o PT, Eduardo quebrou o decoro parlamentar por sua atuação nos EUA. O deputado está nos Estados Unidos desde fevereiro e encabeça uma campanha de sanções contra o Brasil e autoridades do país. "Sua permanência no exterior, associada à atuação pública contra instituições nacionais, enquanto se furta às obrigações regimentais mínimas de presença e deliberação, representa grave atentado ao decoro e à integridade da representação popular", diz trecho da representação.

Ontem, a PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Eduardo e o empresário Paulo Figueiredo por coação no curso do processo. Eles são acusados de atuar junto ao governo americano para interferir no julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

Eduardo está com as contas bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em entrevista à colunista do UOL Mariana Sanches, ele afirmou que continua recebendo o salário de deputado, atualmente de R$ 46.366,19, mas que não está com acesso ao dinheiro devido ao bloqueio.

Hoje, o presidente da Câmara negou a indicação de Eduardo como líder da minoria. Hugo Motta (Republicanos-PB) se baseou em um parecer da Secretaria-Geral da Presidência para barrar a manobra do PL. O documento diz que a ausência do território nacional é incompatível com o exercício das atribuições de uma liderança.

A regra da Casa diz que deputado não pode ter mais do que 1/3 de ausências não justificadas em sessões deliberativas. No começo do mês, Eduardo acumulava mais da metade deste limite: 18 faltas em 32 sessões. As ausências passaram a ser contabilizadas depois do fim da licença do deputado, em julho.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Abraço em Lula e críticas a ONU: veja a íntegra do discurso de Trump na ONU

Trump diz à ONU que mudança climática é "maior farsa" global

UOL Confere muda a classificação de suas checagens

EXCLUSIVO-Brasil vai investir US$1 bilhão em fundo para proteção de florestas, dizem fontes

Palestinos da Cisjordânia marcham para celebrar o reconhecimento de seu Estado

Trump diz que países da Otan devem derrubar aviões russos que violem seu espaço aéreo

'Homem da mala' de dinheiro preso pela PF em MG foi do gabinete de Pacheco

Mesa da Câmara pede suspensão de mandato de três dos deputados envolvidos em motim

Adultos que moram com os pais não serão notificados pela Receita Federal

Hamas rejeita acusação de Trump de que obstrui acordo de cessar-fogo em Gaza

Relator da PEC da Blindagem no Senado diz que proposta tem 'problema de constitucionalidade'