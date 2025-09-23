Conab: colheita de milho safrinha atinge 99,6% da área

São Paulo, 23 - A colheita de milho de inverno da safra 2024/25 no País atingia, até o domingo, 21 de agosto, 99,6% da área, avanço de 0,5 ponto porcentual em comparação com a semana passada. Em relação a igual período da safra 2023/24, quando a colheita já havia sido concluída, há atraso de 0,4 ponto porcentual. Já ante a média dos últimos cinco anos, de 99,4%, há leve adianto de 0,2 ponto porcentual. A colheita ainda precisa ser concluída apenas no Paraná, que contava, até ontem, com 98% dos trabalhos finalizados. As informações são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em boletim semanal de progresso de safra.A colheita do algodão 2024/25 atingia até domingo no País, 99% da área plantada, avanço de 2,4 pontos porcentuais em relação à semana anterior. Na comparação com igual período da safra passada, quando 99,8% da colheita havia sido concluída, há atraso de 0,8 ponto porcentual. Em comparação com a média dos últimos cinco anos, de 99,7%, também há atraso. Mato Grosso, o principal produtor da fibra, já colheu 100% da área, diz a Conab. Os trabalhos ainda precisam ser terminados na Bahia (95%) e em Goiás (99%).A colheita do trigo, por sua vez, alcançava 23,2% da área, avanço de 9,4 pontos porcentuais em relação à semana passada, mas atraso de 2,7 ponto porcentual em comparação com igual período da safra passada. Em relação à média dos últimos cinco anos, de 24,1%, há atraso de 0,9 ponto porcentual. Entre os principais Estados produtores, o Paraná já colheu 35% da área e o Rio Grande do Sul ainda não começou a colheita.A Conab informou também que a semeadura da soja 2025/26 no País alcançava, até domingo, 0,6% da área prevista, avanço de 0,5 ponto porcentual ante a semana passada. Na comparação com igual período da safra passada, quando 0,2% estava semeado, há adianto de 0,4 ponto porcentual. Em relação à média dos últimos cinco anos, de 1%, há atraso de 0,4 ponto porcentual. Entre os principais produtores, Mato Grosso conta com 0,8% da área semeada; Mato Grosso do Sul com 0,5% e o Paraná com 3%.Já a semeadura da primeira safra de milho 2025/26 atingia 20,8% da área, avanço de 6,1 pontos porcentuais em relação ao domingo anterior. Em comparação com igual período da safra passada, há avanço de 4,6 pontos porcentuais e, na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 18,2%, os trabalhos agora estão 2,6 pontos porcentuais adiantados. O Rio Grande do Sul conta com a maior área já trabalhada, de 66%, seguido do Paraná, com 44%, e de Santa Catarina, com 35%.A semeadura de arroz 2025/26 atingia 3,8% da área prevista, avanço de 1 ponto porcentual na comparação semanal. Em relação a igual período da safra 2024/25, há adianto de 0,3 ponto porcentual. Na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 5,2%, há atraso de 1,4 ponto porcentual. Entre os principais produtores, Santa Catarina semeou 27% da área. Rio Grande do Sul, 1%.