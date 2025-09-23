Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Trabalhadores com vínculo formal agora têm a possibilidade de contratar empréstimos utilizando o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio do programa Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito com garantia do FGTS?

Funcionários contratados pelo regime da CLT podem recorrer a essa nova linha de crédito, criada pelo governo federal para ampliar o acesso a financiamentos. O pedido deve ser realizado exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou em bancos participantes da iniciativa.

No processo, o trabalhador informa o valor que deseja tomar emprestado, e o sistema apresenta diferentes propostas, em formato semelhante a um leilão. Assim, o interessado pode escolher a alternativa mais vantajosa em termos de taxa de juros e prazos.

As parcelas são descontadas diretamente pela folha de pagamento no eSocial, limitadas a 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, esse modelo possibilita juros menores do que os aplicados nos consignados tradicionais. Depois da contratação, o acompanhamento pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É possível utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia, e, em caso de demissão, 100% da multa rescisória pode ser destinada à quitação do débito. A troca de emprego dentro do regime CLT não interfere no contrato já firmado.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá propor regras adicionais e estabelecer limite para os juros.

Desde 25 de abril, quem já possui crédito consignado em folha pode migrar o contrato para essa nova modalidade. O objetivo central da proposta é reduzir o risco de endividamento excessivo.

Essa alternativa pode ser interessante para pagar dívidas de alto custo, como o rotativo do cartão de crédito. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), ela também é indicada para quitar cheque especial ou empréstimos pessoais do tipo CDC. "Na ausência de reserva financeira, esse formato é mais favorável do que as opções comuns do mercado", explica a especialista.

Por outro lado, a linha não é recomendada a aposentados que ainda trabalham e já usam a margem consignável do benefício do INSS. "Nesses casos, o consignado do INSS é mais atrativo, pois tem juros mais baixos do que o consignado CLT", alerta Leticia.

Antes de fechar o contrato, é indispensável analisar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. A especialista reforça: "Não assuma prestações que comprometam demais a renda. Essa modalidade pode ser válida para aquisição de imóvel, mas não deve ser usada apenas para cobrir gastos cotidianos".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para usar o aplicativo, é necessário ter cadastro no Gov.br. O processo funciona da seguinte forma:

Acesse o portal Gov.br e preencha as informações solicitadas (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a cinco perguntas relacionadas ao histórico profissional; Após a validação, será fornecida uma senha provisória, que deverá ser alterada no primeiro acesso; Com a conta concluída, a carteira digital estará disponível no aplicativo (Android e iOS) ou no site https://servicos.mte.gov.br/

.Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a versão digital da carteira é emitida automaticamente para todos os brasileiros que possuem CPF. Quem nunca teve emprego formal verá apenas os dados de identificação civil registrados.