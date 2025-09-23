Topo

Com condenação de Bolsonaro, Brasil enviou recado aos 'candidatos autocratas', diz Lula na ONU

O Brasil enviou uma mensagem ao mundo ao condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, desafiando a pressão dos Estados Unidos, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (23) na Assembleia Geral da ONU. 

"O Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis", disse Lula em seu discurso. 

O governo de Donald Trump impôs tarifas e sanções a produtos do Brasil em retaliação ao julgamento de Bolsonaro por trama golpista em 2022.

