Topo

Notícias

Cientistas usam células-tronco para reverter danos de AVC em camundongos

Equipe usou células-tronco neurais humanas, a partir das quais diferentes tipos de células do sistema nervoso podem se formar - iStock
Equipe usou células-tronco neurais humanas, a partir das quais diferentes tipos de células do sistema nervoso podem se formar Imagem: iStock
do UOL

Léo Marques

Colaboração para VivaBem

23/09/2025 19h02

Um dos maiores pesadelos neurológicos pode estar mais perto de uma solução. Pesquisadores da Universidade de Zurique mostraram que o transplante de células-tronco neurais pode reverter os danos causados por um AVC, estimulando a regeneração de neurônios e restaurando funções motoras.

A pesquisa é promissora para o tratamento de distúrbios cerebrais que até agora eram considerados irreversíveis.

Relacionadas

Brasil tem 6 hospitais entre os 15 melhores da América Latina; veja ranking

Jejum intermitente ajuda a emagrecer, mas tem limitações; veja quais

Ela tentou suicídio até descobrir por que fazia caretas sem querer

Um em cada quatro adultos terá um AVC ao longo da vida. Metade dessas pessoas fica com sequelas permanentes: dificuldade de fala, paralisia parcial ou problemas de coordenação. Isso acontece porque a hemorragia ou a falta de oxigênio mata neurônios que não se regeneram naturalmente. Hoje, não há terapias capazes de reparar essas perdas. É aí que entram as células-tronco.

Como transformar pele em cérebro

A equipe liderada por Christian Tackenberg e Rebecca Weber usou células-tronco neurais humanas, a partir das quais diferentes tipos de células do sistema nervoso podem se formar. As células-tronco foram derivadas de células-tronco pluripotentes induzidas, que por sua vez podem ser produzidas a partir de células humanas normais.

Nos experimentos, camundongos foram induzidos a sofrer um derrame permanente, simulando a condição em humanos. Uma semana depois, os pesquisadores injetaram as células-tronco neurais na área lesionada do cérebro —eles foram geneticamente modificados para não rejeitarem as células-tronco humanas. Cinco semanas depois, os resultados impressionaram: as células não só sobreviveram, mas se converteram em neurônios funcionais, capazes de se comunicar com as células já existentes.

O cérebro em modo reparo

Os benefícios não pararam na produção de novos neurônios. Os cientistas observaram formação de novos vasos sanguíneos, redução da inflamação e restauração da barreira hematoencefálica —a fortaleza que protege o cérebro de substâncias nocivas no sangue.

E, o mais importante: sequelas motoras dos animais foram revertidas. A comprovação veio por meio de uma análise da marcha dos camundongos assistida por inteligência artificial, que mostrou melhora significativa na coordenação e nos movimentos.

O futuro da terapia

O estudo foi desenhado desde o início pensando em aplicações clínicas. As células foram produzidas sem reagentes de origem animal, para facilitar a transição para testes em humanos. Outro dado importante foi que o transplante funcionou melhor quando realizado uma semana após o AVC, e não imediatamente, o que, na prática, daria tempo precioso para diagnóstico e preparação da terapia.

Mas ainda há desafios. O principal é garantir segurança, evitando o crescimento descontrolado das células no cérebro. Outra frente de pesquisa é a aplicação por injeção endovascular, uma técnica menos invasiva que abrir o crânio para o enxerto.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

'Copan de BH': síndica ré por danos ao prédio deixa cargo após 40 anos

Macron desafia Trump a acabar com guerra em Gaza se quiser Nobel da Paz

Carga de 30 pernas humanas para fins educacionais está presa há um ano em aeroporto no Chile

Claudia Cardinale, a bela tunisiana que se tornou ícone do cinema

Ex-detento é perseguido e morto a tiros após sair de audiência em MG

Chelsea e Liverpool sofrem, mas avançam na Copa da Liga Inglesa

Política para pacientes reumáticos pode criar modelo a ser replicado

Fechamento do mercado financeiro

Bragantino e Bahia abrem quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Chile indicará ex-presidente Bachelet para secretária-geral da ONU

Governo brasileiro confirma conversa de Lula e Trump