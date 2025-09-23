Cientistas usam células-tronco para reverter danos de AVC em camundongos

Um dos maiores pesadelos neurológicos pode estar mais perto de uma solução. Pesquisadores da Universidade de Zurique mostraram que o transplante de células-tronco neurais pode reverter os danos causados por um AVC, estimulando a regeneração de neurônios e restaurando funções motoras.

A pesquisa é promissora para o tratamento de distúrbios cerebrais que até agora eram considerados irreversíveis.

Um em cada quatro adultos terá um AVC ao longo da vida. Metade dessas pessoas fica com sequelas permanentes: dificuldade de fala, paralisia parcial ou problemas de coordenação. Isso acontece porque a hemorragia ou a falta de oxigênio mata neurônios que não se regeneram naturalmente. Hoje, não há terapias capazes de reparar essas perdas. É aí que entram as células-tronco.

Como transformar pele em cérebro

A equipe liderada por Christian Tackenberg e Rebecca Weber usou células-tronco neurais humanas, a partir das quais diferentes tipos de células do sistema nervoso podem se formar. As células-tronco foram derivadas de células-tronco pluripotentes induzidas, que por sua vez podem ser produzidas a partir de células humanas normais.

Nos experimentos, camundongos foram induzidos a sofrer um derrame permanente, simulando a condição em humanos. Uma semana depois, os pesquisadores injetaram as células-tronco neurais na área lesionada do cérebro —eles foram geneticamente modificados para não rejeitarem as células-tronco humanas. Cinco semanas depois, os resultados impressionaram: as células não só sobreviveram, mas se converteram em neurônios funcionais, capazes de se comunicar com as células já existentes.

O cérebro em modo reparo

Os benefícios não pararam na produção de novos neurônios. Os cientistas observaram formação de novos vasos sanguíneos, redução da inflamação e restauração da barreira hematoencefálica —a fortaleza que protege o cérebro de substâncias nocivas no sangue.

E, o mais importante: sequelas motoras dos animais foram revertidas. A comprovação veio por meio de uma análise da marcha dos camundongos assistida por inteligência artificial, que mostrou melhora significativa na coordenação e nos movimentos.

O futuro da terapia

O estudo foi desenhado desde o início pensando em aplicações clínicas. As células foram produzidas sem reagentes de origem animal, para facilitar a transição para testes em humanos. Outro dado importante foi que o transplante funcionou melhor quando realizado uma semana após o AVC, e não imediatamente, o que, na prática, daria tempo precioso para diagnóstico e preparação da terapia.

Mas ainda há desafios. O principal é garantir segurança, evitando o crescimento descontrolado das células no cérebro. Outra frente de pesquisa é a aplicação por injeção endovascular, uma técnica menos invasiva que abrir o crânio para o enxerto.