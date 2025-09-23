Cientista explica como o café preserva a saúde cerebral e pode prevenir Alzheimer

E se tomar café ajudasse a prevenir o Alzheimer e outros tipos de demência? Há cerca de uma década, cientistas europeus estudam os efeitos da cafeína na prevenção de doenças degenerativas associadas ao envelhecimento. A neurocientista portuguesa Luísa Lopes, pesquisadora do Instituto Gulbenkian de Ciência Molecular e da Faculdade de Medicina de Lisboa, faz parte do grupo de especialistas que busca entender como o café atua na saúde dos neurônios - e os resultados, diz, são surpreendentes.

Taíssa Stivanin, da RFI em Paris

De acordo com a neurocientista, vários estudos epidemiológicos sugerem que pessoas que consomem mais cafeína têm uma chance menor de desenvolver demência. Esse mesmo efeito protetor, a partir de dois a três cafés por dia, também foi constatado em relação à Doença de Alzheimer, em pesquisas feitas em diferentes centros europeus. As mulheres, mais afetadas pela patologia do que os homens, seriam as mais beneficiadas.

A cafeína protegeria o cérebro de pelo menos duas maneiras. Primeiramente, a substância parece ter um efeito anti-inflamatório observado em estudos com coortes - grupos de pacientes controlados periodicamente.

Os cientistas tiveram a possibilidade de analisar os cérebros, após a morte, de participantes das pesquisas que viviam no Havaí. "Este estudo foi muito claro. Quando olhamos para o cérebro dessas pessoas, existe um componente inflamatório em menor escala nas pessoas que tomavam café. Pudemos observar também um efeito na função neuronal", diz a neurocientista.

"Mesmo em repouso, os neurônios continuam em ação a uma frequência que pode atingir 200 Hz, ou seja, 200 impulsos por segundo. Isso significa que, como temos os mesmos neurônios desde que nascemos, eles estão sujeitos a um 'estresse', que precisa ser controlado", acrescenta. Esse controle pode ser a garantia de um envelhecimento saudável, com menos chances de desenvolver doenças degenerativas.

Além de agir contra a inflamação, a cafeína também exerceria um papel nos mecanismos neuronais envolvidos no envelhecimento, fase em que as conexões neuronais "já não são tão eficazes", explica Luísa Lopes.

"O que nós sabemos é que a cafeína consegue contribuir para manter esses mecanismos e fazer com que o funcionamento dos neurônios seja mais controlado e saudável, diminuindo o risco de degeneração", completa.

Para entender melhor esse processo, a neurocientista e a equipe de pesquisadores registram em laboratório a atividade neuronal de camundongos idosos. O objetivo é estudar o envelhecimento fisiológico para entender a demência e o aparecimento de patologias como a Doença de Alzheimer, que surgem em sua grande maioria na terceira idade.

"Há uma série de fatores que contribuem para essa vulnerabilidade que têm relação com o envelhecimento. É como se a pessoa acumulasse uma série de erros, como no caso do câncer, que juntos aumentam essa vulnerabilidade. Precisamos primeiro entender o envelhecimento para depois entender os mecanismos da Doença de Alzheimer", detalha.

Alterações precoces

Os estudos realizados pelos pesquisadores europeus visam detectar alterações precoces, antes da destruição dos neurônios. "Quando há morte das células nervosas, o processo já é irreversível." A cafeína também atua no mecanismo de controle da liberação do cortisol, um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que aumenta naturalmente com o envelhecimento.

Uma das funções do cortisol é bloquear a atuação dos dois receptores cerebrais de adenosina - molécula que gerencia conexões no sistema nervoso central.

A quantidade desses receptores aumenta com a idade, contribuindo para eventuais disfunções. "Quando a cafeína bloqueia os receptores, protege o paciente dessa disfunção", diz Luísa Lopes. A cafeína, desta forma, atua no sistema fisiológico do estresse, diminuindo a liberação do cortisol, declara.

A equipe da neurocientista portuguesa compartilha informações com pesquisadores do Inserm (Instituto Francês de Pesquisas Médicas), que têm estudado como a cafeína atua diretamente na proteína Tau.

Ela forma o citoesqueleto dos neurônios e tem um papel essencial no transporte de nutrientes e na conexão das células nervosas. No Alzheimer, ela sofre uma hiperfosforilação, ou seja, acumula fosfatos em excesso, o que altera sua função.

O café regularia o processo inflamatório e, consequentemente, os mecanismos que levariam a esses desajustes cerebrais.

Benefícios cognitivos

Os possíveis efeitos excitantes do café, como taquicardia, por exemplo, podem ser desagradáveis, mas tendem a diminuir com o hábito do consumo. Mas os benefícios cognitivos são mantidos, explica a neurocientista.

"Houve há pouco tempo estudos de ressonância magnética funcional em humanos, com a cafeína. Eles foram feitos em Portugal, em Braga, e mostram que esse efeito cognitivo é real e a cafeína aumenta a concentração e a atenção. E o efeito de hiperatividade, com o consumo crônico, desaparece."

Luísa Lopes frisa que a dose exata de café é individual e as pessoas metabolizam a substância de maneiras diferentes - algumas são hipersensíveis à substância e sentem ansiedade, por exemplo, dependendo da dose.

"Tanta gente toma que é como se estivéssemos em um grande ensaio clínico em tempo real. Podemos observar os efeitos colaterais, se ao longo da vida há algum problema, e é uma substância segura, não há grandes problemas em relação ao consumo de cafeína. Isso é uma ótima notícia para brasileiros e Portugal também, porque adoramos café!"