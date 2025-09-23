Topo

Notícias

Cidade japonesa aprova lei que limita uso de celular a duas horas por dia

Regra aprovada em Toyoake gerou debates entre políticos e sociedade - Freepik
Regra aprovada em Toyoake gerou debates entre políticos e sociedade Imagem: Freepik
do UOL

Colaboração para o UOL

23/09/2025 15h49

A cidade de Toyoake, na província de Aichi, Japão, aprovou uma lei inédita que recomenda limitar a duas horas por dia o uso recreativo de smartphones e outros dispositivos. A norma entra em vigor em 1º de outubro.

O que aconteceu

O texto aprovado orienta que o tempo de tela, fora de trabalho e estudos, não ultrapasse duas horas. Para crianças e adolescentes, há orientações extras: até às 21h para alunos do ensino fundamental e até às 22h para estudantes do ensino médio em diante. Segundo a NHK, é a primeira regulamentação municipal no Japão que define um parâmetro de uso de smartphones para todos os moradores de uma cidade.

Relacionadas

TV e videogame aumentam foco; TikTok e Instagram atrapalham, diz pesquisa

'Japão em 1º lugar': como partido de extrema direita ganha destaque no país

Ele viveu 30 anos na selva sem crer no fim da 2ª Guerra - e veio pro Brasil

Autoridades locais afirmam que os smartphones são parte da rotina, mas alertam para os impactos da exposição prolongada. "O uso excessivo pode provocar falta de sono, reduzir a conversa em família e atrapalhar o desenvolvimento saudável das crianças", informou a NHK.

O prefeito Masanori Kofuki reforçou que não se trata de uma proibição. "As duas horas não são um padrão rígido, apenas uma orientação. Não estamos negando o smartphone, nem o uso de jogos ou redes sociais. O que queremos é evitar que as pessoas sacrifiquem o sono por causa do uso excessivo", declarou. Não há previsão de multas ou fiscalizações.

Debate entre vereadores

A proposta foi aprovada com 12 votos favoráveis entre 19. Antes da votação, o projeto gerou discussão.

Conselho Municipal de Toyoake em votação pela regra de limitação do uso de celular - NHK - NHK
Conselho Municipal de Toyoake em votação pela regra de limitação do uso de celular
Imagem: NHK

Vereadores contrários argumentaram que cada família deve decidir o tempo de uso. Também citaram que alguns jovens usam o celular como refúgio emocional. Para esses parlamentares, falta comprovação científica da relação direta entre tempo de tela e distúrbios do sono.

Já os defensores disseram que a medida incentiva diálogo dentro de casa e previne dependência digital. "A ordenança é uma sugestão amigável para rever hábitos de vida e de educação", disse um dos parlamentares (NHK).

As opiniões dos moradores se dividiram. Uma estudante do ensino médio declarou: "Hoje em dia não dá para fazer nada sem smartphone" (NHK). Já uma mãe na faixa dos 30 anos viu a decisão de forma prática: "Posso dizer para meu filho: se quer ver o celular à noite, brinque fora de casa durante o dia" (NHK).

Orientação e não punição. O prefeito ressaltou que a medida é apenas um guia. A prefeitura pretende avaliar a reação da população com questionários semestrais ou anuais.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Cidade japonesa aprova lei que limita uso de celular a duas horas por dia

Justiça anula processo contra réus da morte de ex-sinhazinha do boi Garantido

Acusado de tentar assassinar Trump em 2024 na Flórida é declarado culpado

Dino é eleito presidente da 1ª Turma e vai conduzir processos sobre golpe

Conversa entre Trump e Lula foi boa e espontânea, diz porta-voz dos EUA

Em discurso combativo na ONU, Trump diz aos líderes mundiais que seus países estão "indo para o inferno"

Como funciona o processo que pode cassar Eduardo Bolsonaro

Nasa prevê enviar missão tripulada à órbita lunar no começo de 2026

'Sensação de montanha-russa': voo de SC a SP tem turbulência após granizo

Mauro Vieira diz que encontro entre Lula e Trump não deve ser presencial

Governo dos EUA afirma que dois milhões de imigrantes irregulares deixaram o país