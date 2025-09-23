Topo

Notícias

China disposta a renunciar ao tratamento especial de país em desenvolvimento na OMC

23/09/2025 20h08

A China não buscará um tratamento especial ou diferenciado, um privilégio concedido a países em desenvolvimento, nas conversas atuais e futuras da Organização Mundial do Comércio (OMC), informou nesta terça-feira (23) a agência oficial de notícias chinesa, Xinhua.

Ao fazer o anúncio, o primeiro-ministro Li Qiang disse que a China, a segunda maior economia do mundo, tomou essa decisão como um "grande país em desenvolvimento e responsável". As declarações foram feitas em uma reunião de alto nível à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Os acordos da OMC preveem disposições que concedem aos países em desenvolvimento direitos especiais, incluindo tratamento favorável por parte dos demais membros.

Esse tratamento inclui prazos mais longos para implementar compromissos e medidas diante de outros países.

No entanto, alguns países ricos, entre eles os Estados Unidos, já afirmaram no passado que a China não deveria continuar sendo classificada como país em desenvolvimento.

Na OMC, cada país decide se deseja se beneficiar do status de país em desenvolvimento.

A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, anunciou nesta terça-feira que, de acordo com Li, "a China não continuará tendo acesso ao tratamento especial e diferenciado dos novos acordos da OMC".

Ela elogiou a decisão como uma notícia "importante para a reforma da OMC" e acrescentou que trata-se da "culminação de muitos anos de trabalho árduo", em mensagem publicada nas redes sociais.

bys/sla/mvl/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Enel SP diz que 95% dos clientes afetados por temporal tiveram luz religada

Justiça dos EUA condena mulher por tentar se apropriar de casa de Elvis Presley

Na ONU, Macron alerta 'risco de que se imponha lei do mais forte'

Carro que pode ter sido usado na execução de advogada é achado carbonizado

Trump agora diz que Ucrânia pode recuperar todo território perdido para Rússia

Barroso defende políticas afirmativas no Poder Judiciário

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja números sorteados da Lotofácil

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 27 milhões; confira números e time

Ministério da Saúde reafirma que paracetamol não causa autismo

Pyramids, do Egito, vence e espera Cruz Azul ou campeão da Libertadores na Copa Intercontinental

China disposta a renunciar ao tratamento especial de país em desenvolvimento na OMC