Topo

Notícias

Chileno Alejandro Tabilo derrota Lorenzo Musetti e conquista o 3º título da carreira em Chengdu

23/09/2025 12h14

O tenista chileno Alejandro Tabilo, atual número 112 do mundo, surpreendeu e conquistou o terceiro título de sua carreira, o primeiro em 2025, ao derrotar o italiano Lorenzo Musetti (N.9) nesta terça-feira (23), na final do ATP 250 de Chengdu, na China.

Tabilo fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 2-6 e 7-6 (7/5), em duas horas e 37 minutos.

Uma única quebra no oitavo game deu a Tabilo a primeira parcial, mas na segunda Musetti reagiu e empatou facilmente depois de quebrar duas vezes o serviço do chileno.

No terceiro e decisivo set, Tabilo salvou dois match points no 12º game para forçar o tie break, no qual selou a vitória na primeira oportunidade que teve para fechar.

O título em Chegndu é o terceiro da carreira do chileno de 28 anos, que antes foi campeão dos ATP 250 de Auckland e de Mallorca, ambos em 2024, ano em que alcançou sua melhor classificação no circuito masculino (19º).

mcd/na/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Teleprompter falha em discurso de Trump na ONU: 'Quem opera está em apuros'

Governo brasileiro confirma possibilidade de conversa entre Lula e Trump na próxima semana

Argentina estende isenção de retenciones para carnes bovina e de aves até 31/10

Moraes dá 15 dias para Eduardo e Figueiredo responderem sobre denúncia

Discurso de Trump na ONU é marcado por ironias, provocações e ataques ao multilateralismo

Avenida onde morreu JP Mantovani é uma das campeãs de acidentes em SP

Paracetamol causa autismo em bebês? Saiba o que dizem as pesquisas sobre o alerta feito por Trump

Otan adverte Rússia a parar ações de escalada após violação de espaço aéreo estoniano

Rafael Nadal denuncia propaganda enganosa com sua imagem e voz em vídeos falsos

Fotos de Gaza no museu Thyssen de Madri buscam despertar 'consciências adormecidas'

Trump afirma que Estado palestino recompensaria o Hamas