Topo

Notícias

Chile indicará ex-presidente Bachelet como secretária-geral da ONU

23/09/2025 18h08

O Chile indicará a ex-presidente Michelle Bachelet para o cargo de secretária-geral das Nações Unidas, anunciou nesta terça-feira (23) o presidente chileno, Gabriel Boric.

Bachelet será a candidata do Chile para substituir o português António Guterres, disse Boric durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Michelle Bachelet, de 73 anos e pediatra de profissão, fez história no Chile como a única mulher a ocupar a presidência em duas ocasiões (2006-2010 e 2014-2018). Depois, foi nomeada diretora executiva da ONU Mulheres (2010-2013) e então alta comissária da ONU para os Direitos Humanos (2018-2022).

"Bachelet não é apenas uma figura amplamente conhecida e respeitada no âmbito global. Ela é uma mulher com uma biografia profundamente coerente com os valores que inspiram esta organização", acrescentou Boric, acompanhado por Bachelet.

O nome da chilena costuma aparecer entre os possíveis candidatos ao cargo de secretário-geral da ONU, junto com a mexicana Alicia Bárcena, ex-chanceler do México e ex-secretária-geral da Cepal.

"Sua trajetória vital combina empatia com firmeza. Experiência com abertura e todas elas com a capacidade executiva de decidir, de fazer", assegurou o presidente chileno.

Militante do Partido Socialista chileno, Bachelet havia insinuado uma possível candidatura em março.

Guterres, de 75 anos, conclui seu segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas em 31 de dezembro de 2026.

Desde sua fundação em 1945, a ONU nunca teve uma mulher no comando e apenas um latino-americano, o peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 e 1991.

axl/val/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Integrante do PCC que teria jurado ex-delegado-geral de SP é morto

Super tufão Ragasa atinge Hong Kong com ventos intensos e chuva forte

TikTok coletou dados confidenciais de crianças canadenses, segundo investigação

Trump enquadra post elogioso a Milei e presenteia presidente argentino

Wall Street fecha em baixa após série de recordes

STF pauta 'uberização', Ferrogrão e direito de idosos em plano de saúde para outubro

Enel SP diz que 95% dos clientes afetados por temporal tiveram luz religada

Justiça dos EUA condena mulher por tentar se apropriar de casa de Elvis Presley

Na ONU, Macron alerta 'risco de que se imponha lei do mais forte'

Moraes envia denúncia contra Eduardo Bolsonaro para Hugo Motta

Carro que pode ter sido usado na execução de advogada é achado carbonizado