Confira a checagem do discurso de Lula na ONU

O presidente Lula discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) na manhã de hoje.

Ele citou dados sobre a fome no mundo, países que reconhecem o Estado da Palestina, sobre mudança climática e a redução do desmatamento na Amazônia.

O UOL Confere checou as informações do presidente. Confira abaixo:

Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do Mapa da Fome neste ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas. Cerca de 2,3 bilhões enfrentam insegurança alimentar.

VERDADEIRO. Em julho deste ano, a FAO (Organização para Alimentação e Agricultura da ONU) anunciou que o Brasil saiu do Mapa da Fome. Isso significa que o percentual de pessoas desnutridas no país é de menos de 2,5%. Segundo a mesma organização, estima-se que 8,2% da população mundial, o que corresponde a 673 milhões de pessoas, tenham passado fome em 2024. Já a insegurança alimentar moderada ou grave atingiu 2,3 bilhões de pessoas no ano passado (confira aqui).

O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região [amazônica] nos dois últimos anos.

VERDADEIRO, MAS...: De fato o desmatamento na Amazônia teve redução de 54% nos dois últimos anos, no entanto, a degradação do bioma cresceu 163% neste mesmo período, segundo um estudo de pesquisadores do Inpe e da USP (aqui e aqui). O dado ruim não foi citado por Lula em sua fala. Enquanto o desmatamento remove totalmente a cobertura de vegetação nativa, a degradação enfraquece a floresta por dentro. O processo está relacionado com as queimadas e com o corte seletivo de árvores, sendo mais difícil de ser identificado.

[A Palestina] só sobreviverá com um Estado independente e integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem, aqui neste mesmo plenário, mas obstruída por um único veto.

VERDADEIRO. Dos 193 países que integram a ONU, ao menos 156 países reconhecem o Estado palestino, como mostram o Le Monde (aqui, em inglês) e a Al Jazeera (aqui, em inglês). Isso representa cerca de 80% dos países-membros. Na semana passada, pela sexta vez, os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo em Gaza. O Conselho de Segurança é composto de cinco membros permanentes que têm poder de veto: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Outros dez membros são rotativos, com mandatos de dois anos.

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado.

VERDADEIRO. O dado é da OMM (Organização Meteorológica Mundial), agência especializada da ONU. A temperatura média global no ano passado foi 1,55 °C acima da média dos níveis pré-industriais (1850-1900) (confira aqui).