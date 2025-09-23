Celulares Samsung, power bank e brinquedos: as melhores ofertas da semana

Pensou em trocar de celular, renovar o estoque de cremes e maquiagem ou já está pensando no presente de Dia das Crianças? A newsletter "Caçadores de Ofertas" desta semana pensou em tudo isso e destaca ofertas atraentes para você ir às compras sem arruinar o orçamento no fim do mês.

No quesito celular, encontramos os modelos Samsung A16 e o Moto G05 com bons descontos de 12% a 40%, respectivamente. Também incluímos um power bank da Geonav com 28% off no preço, saindo por R$ 104.

Já nos itens de beleza e bem-estar, há uma balança de bioimpedância saindo por menos de R$ 65, um kit antiacne da Princípia com três itens (sabonete, sérum facial e protetor solar) com 10% de desconto e uma oferta de pincéis Real Techniques (em versão miniatura).

Completam a curadoria de hoje três opções de presente para o Dia das Crianças, incluindo uma versão do jogo Imagem e Ação, um kit de massinha Play-Doh e outro da Polly Pocket, na versão Ursinhos Carinhosos.

Eletrônicos

Vem com tela de 6,7 polegadas FHD+ Super AMOLED, câmera traseira tripla de 50 MP + 5 MP + 2 MP e frontal de 13 MP. Tem 128 GB de armazenamento interno, 4 GB de memória RAM e processador Octacore.

Possui tela Full HD+ 6,7 polegadas, câmera traseira dupla com 50 MP e tecnologia Quad Pixel e a frontal com 8 MP e retoque Night Vision automático. Tem processador Helio G81.

Na cor branco, possui 16.000 mAh e vem com duas saídas USB (2.1A cada) e uma USB-C (2.1A). Permite carregar de maneira eficiente até três dispositivos ao mesmo tempo. Compatível com Android e iOS.

Beleza e bem-estar

Possui dez dos pincéis mais famosos da marca na versão tamanho viagem para aplicar sombra, base e pó, além de esfumar. O kit acompanha também um nécessaire.

Por meio de aplicativo, avalia 12 tipos de métricas corporais, como IMC, peso geral, índice de massa muscular e gordura visceral. Tem visor LED e funciona com duas pilhas AA.

Inclui sabonete, sérum fácil e protetor solar com ativos como niacinamida, ácido salicílico e glicólico. Promete ajudar no controle da oleosidade, reduzir poros e diminuir a ocorrência de cravos e espinhas.

Brinquedos

Vem com conjunto de barbearia, personagem, barbeador e tesoura de brinquedo, além de dois potes de massa de modelar Play-Doh (56 g) nas cores azul e laranja.

Indicado para quatro jogadores ou mais, possui 2.400 palavras ou expressões novas, divididas em seis categorias. Inclui tabuleiro, ampulheta, 360 cartas, peões e dados.

A Polly Pocket junta-se aos seus amigos Ursinhos Carinhosos neste brinquedos compacto que inclui três microbonecas e acessórios temáticos para criar cenários divertidos.

