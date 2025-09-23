Carro que pode ter sido usado na execução de advogada é achado carbonizado

A Polícia Civil de Minas Gerais localizou o provável carro usado para assassinar a advogada Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, morta a tiros na manhã de ontem, em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Carro foi encontrado carbonizado no bairro Juliana, na região norte da capital mineira. O veículo foi incendiado e abandonado pelos suspeitos do crime.

Polícia acredita que esse é o mesmo automóvel usado pelos criminosos para matar Kamila. Os investigadores conseguiram identificar a placa do veículo e disseram se tratar do mesmo modelo e cor do carro utilizado no homicídio. Não foi revelado no nome de quem o veículo está registrado.

Celular da vítima também foi localizado e será periciado. O aparelho, que havia sido levado pelos criminosos, foi achado a cerca de oito quilômetros do local onde ela foi executada.

Caso ainda está sob investigação. Até o momento, os suspeitos não foram identificados e ninguém foi preso. A motivação também ainda é desconhecida.

Relembre o caso

Kamila foi assassinada ontem, quando estava sozinha, próximo a um furgão amarelo. Câmeras de segurança mostram o momento em que ela estava em pé, abre a porta do furgão e é surpreendida por outro carro, que para ao lado dela. Um homem com agasalho e capuz desce armado do banco do carona e efetua diversos disparos contra a vítima.

Advogada foi atingida por cerca de 20 tiros e morreu no local. Na sequência, o atirador fugiu. Pelo menos dois criminosos participaram da execução.

Kamila era formada em direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara. A vítima era pós-graduada em direito processual pela Faculdade Líbano e atuava nas áreas criminalista, civil, família e trabalhista.

OAB-MG cita 'ataque covarde'

A Ordem dos Advogados de Minas Gerais repudiou a execução de Kamila. Em nota, o presidente da entidade, Gustavo Chalfun afirmou que o crime "não é apenas um ataque covarde contra uma profissional, mas uma afronta à nossa classe e ao próprio Estado Democrático de Direito".

Chalfun também cobrou o Ministério Público e o Legislativo pela criação de leis que protejam os advogados. O órgão afirma ser "indispensável a aprovação de projetos que tornem hediondos os crimes cometidos contra advogados", além de "punições mais severas e condições reais de proteção para quem defende direitos, garantias e a justiça".