Câmara votará projeto de lei da isenção do IR em 1º de outubro, afirma Hugo Motta

Brasília

23/09/2025 17h31

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira, 23, em seu perfil no X, que a Casa vai votar, na quarta-feira da semana que vem, 1º de outubro, o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. A proposta é relatada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que apresentou seu relatório ao colégio de líderes no período da tarde desta terça.

"Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas importantes para o Brasil", destacou Motta.

