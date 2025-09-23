Topo

Direção da Câmara pede que Conselho de Ética suspenda 3 deputados do motim

Após motim, Hugo Motta conseguiu uma foto mais favorável na cadeira de presidente da Câmara - Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 17h15

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados pediu ao Conselho de Ética da Casa a suspensão de três deputados federais envolvidos no motim ocorrido em agosto.

O que aconteceu

Parlamentares do Novo e do PL foram alvo do pedido. A Mesa Diretora solicitou que Marcel Van Hattem (Novo-RS), Marcos Pollon (PL-MS) e Zé Trovão (PL-SC) sejam temporariamente afastados do exercício de seus mandatos.

Penas variam entre 30 e 120 dias. As punições mais leves seriam para Van Hattem e Zé Trovão, enquanto Pollon cumpriria quatro meses de afastamento por ter atacado a presidência da Casa, além de ter obstruído o acesso físico do presidente à sua cadeira.

Punições dependem do aval do Conselho de Ética para serem aplicadas. Cabe a ele levar as propostas de pena ao plenário para aprovação ou rejeição, podendo revisá-las antes disso.

Mesa quer que outros deputados envolvidos no motim recebam advertência por escrito. É o caso de Allan Garcês (PP-MA), Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ), Caroline de Toni (PL-SC), Domingos Sávio (PL-MG), Julia Zanatta (PL-SC), Marco Feliciano (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG), Paulo Bilynskyj (PL-SP), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Zucco (PL-RS).

Motim impediu trabalhos da Câmara por mais de 30 horas. Ocorrido em 7 de agosto, o episódio expôs a fragilidade política de Hugo Motta (Republianos-PB), atual presidente da Câmara.

