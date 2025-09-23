Brasil lidera lista dos melhores hospitais da América Latina: veja ranking

De VivaBem, em São Paulo

O Einstein Hospital Israelita e o Hospital Sírio-Libanês estão entre os melhores da América Latina, segundo ranking divulgado pela IntelLat, empresa especializada em análise de dados em saúde. Ao todo, seis hospitais brasileiros aparecem entre os 15 melhores.

O que aconteceu

Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, lidera o ranking geral. Em segundo lugar está o Hospital Sírio-Libanês. As duas unidades mantiveram suas colocações do ano passado.

Mais quatro hospitais aparecem entre os 15 melhores. Hospital Moinhos de Vento (6º lugar), Hospital Alemão Oswaldo Cruz (11º lugar), Hospital Nove de Julho (12º lugar) e Hospital de Clínicas de Porto Alegre (15º lugar).

Brasil domina a lista com 30 instituições classificadas. O país é seguido por Colômbia (26) e México (10), sendo que 80 hospitais latino-americanos participaram do estudo. No ano passado, nove unidades de saúde brasileiras se classificaram.

O Brasil mostrou um crescimento e desempenho excepcionais nesta última edição do ranking latino-americano, consolidando sua posição de liderança na região. Observamos avanços contínuos nos resultados clínicos, na segurança do cuidado médico e no uso de novas tecnologias.

Ricardo Zisis, diretor-executivo da IntelLat

Ranking por especialidades

Nesta edição, o estudo incluiu avaliações específicas em quatro especialidades médicas: oncologia, cardiologia, ginecologia e obstetrícia, e pediatria. A participação foi opcional, então nem todos os 80 hospitais responderam aos questionários.

Cardiologia: Brasil aparece com dez hospitais no top 25, incluindo Einstein (1º), Sírio-Libanês (5º), Moinhos de Vento (7º), Nove de Julho (11º) e Hospital de Clínicas de Porto Alegre (12º).

Oncologia: o país tem 12 hospitais no top 25, com destaque para Einstein (1º), Sírio-Libanês (3º), Moinhos de Vento (5º), Santa Joana Recife (11º) e Nove de Julho (12º).

Pediatria: entre os dez hospitais brasileiros listados no top 25, os cinco melhores são Einstein (1º), Sírio-Libanês (3º), Moinhos de Vento (8º), Santa Efigênia (12º) e Hospital Brasília (13º).

Ginecologia e Obstetrícia: o Brasil tem oito hospitais no top 25, com Einstein (1º), Moinhos de Vento (6º), Santa Joana Recife (8º), Complexo Hospitalar de Niterói (9º) e Hospital de Clínicas de Porto Alegre (13º) liderando.

Como a análise é feita

IntelLat analisou mais de mil indicadores qualitativos e quantitativos. Eles foram avaliados em oito áreas estratégicas: segurança e resultados clínicos, gestão de pessoas, produção de conhecimento, eficiência operacional e financeira, tecnologia, telemedicina, experiência do paciente e sustentabilidade.

Ranking inclui a dimensão prestígio. Ela é baseada em pesquisa com mais de 12 mil profissionais da saúde da América Latina sobre os melhores hospitais em seu próprio país e fora dele.

Veja lista dos 15 melhores da América Latina

Einstein Hospital Israelita (São Paulo, Brasil) Hospital Sírio-Libanês (São Paulo, Brasil) Fundación Santa Fe de Bogotá (Bogotá, Colômbia) Hospital Italiano (Buenos Aires, Argentina) Fundación Valle del Lili (Cali, Colômbia) Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre, Brasil) Fundación Cardioinfantil - La Cardio (Bogotá, Colômbia) Centro Médico ABC (Cidade do México, México) Clínica Imbanaco (Cali, Colômbia) Hospital Punta Pacífica - Pacífica Salud (Cidade do Panamá, Panamá) Hospital Alemão Oswaldo Cruz (São Paulo, Brasil) Hospital Nove de Julho (São Paulo, Brasil) Hospital Clínica Bíblica (San José, Costa Rica) Hospital Pablo Tobón Uribe ( Medellín , Colômbia) Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Porto Alegre, Brasil)

Os 30 hospitais brasileiros no ranking

Posição indicada se refere à lista geral:

1º Einstein Hospital Israelita (São Paulo)

2º Hospital Sírio-Libanês (São Paulo)

6º Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre)

11º Hospital Alemão Oswaldo Cruz (São Paulo)

12º Hospital Nove de Julho (São Paulo)

15º Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Porto Alegre)

22º Hospital Samaritano Higienópolis (São Paulo)

25º Hosp. Municipal. Gilson de Cássia Marques de Carvalho - Vila Santa Catarina (São Paulo)

30º Hospital São Lucas Copacabana (Rio de Janeiro)

32º Complexo Américas (Rio de Janeiro)

34º Hospital Samaritano Botafogo (Rio de Janeiro)

36º Complexo Hospitalar de Niterói CHN (Rio de Janeiro)

37º Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M'Boi Mirim (São Paulo)

39º Hospital Paulistano (São Paulo)

41º Hospital Municipal Iris Rezende Machado - Aparecida de Goiânia (HMAP) (Aparecida de Goiânia)

42º Hospital Santa Joana Recife (Recife)

44º Hospital Brasília (Brasília)

50º Hospital Santa Paula (São Paulo)

54º Casa de Saúde São José (Rio de Janeiro)

58º Hospital Brasília - Unidade Águas Claras (Brasília)

59º Hospital Santa Efigênia (Caruaru, Pernambuco)

60º Hospital São Domingos (São Luís, Maranhão)

61º Hospital Samaritano Paulista (São Paulo)

62º Hospital Vitória (São Paulo)

63º Hospital Santa Catarina - Paulista (São Paulo)

65º Hospital Edmundo Vasconcelos (São Paulo)

66º Maternidade Brasília (Brasília)

70º Hospital Pró-Cardíaco Botafogo (Rio de Janeiro)

72º Hospital Alvorada Moema (São Paulo)

74º Hospital da Bahia (Bahia)